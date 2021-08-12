Фактчек для реальности. Что не так с новомодными "духовными практиками" и психотехниками

В детстве "внутренний голос" нам подсказывал, что конфеты — это благо, но "злая", "непонимающая" и "ограниченная" мама не разрешала есть их столько, сколько нам хотелось.

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Мама обладала фактами. Но мы эти факты не принимали и не хотели понимать. Ведь они неприятные! "Если я хочу конфеты, то как они могут быть вредными?"

"Внутренний голос" ошибался, фантазировал и оправдывал свои фантазии. Правда же заключается в том, что есть много конфет — вредно.

Иметь "открытое сознание" — означает принимать правду, какой бы она ни была. А приятные выдумки — это не обязательно "ключ к истинному Я", скорее наоборот.

"Духовные коучи" потакают человеческим фантазиям и зарабатывают на этом. Отсюда и берутся "чистки кармы", "познание космической истины" и поиск "истинного Я".

Важно

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Бывает, что человек заблудился в жизни. Но пользоваться этим — так же цинично, как обмануть слепого при обмене денег (он не имеет возможности вовремя понять, что его обманули).

Доказано, что "чакры", "карма" и "ауры" действительно существуют. Как и эльфы, марсиане или Ктулху, они реально живут в головах людей, которые в них верят. Но существует ли этот перечень где-то за пределами человеческого сознания — доказательств нет.

Какое "истинное Я" может найти человек, не создавая ничего в реальном мире? (Это как искать ответ на вопрос "какой ты спортсмен", не занимаясь никаким видом спорта).

Каким образом "познать космическую истину" может тот, кто понятия не имеет, как отличить факт от фантазии? (А если люди провозглашают взаимоисключающие фантазии, то что? Выбирать самую приятную и все?

Саморефлексия вещь важная, но ею не стоит злоупотреблять.

Важно получать новый опыт, а не только анализировать имеющийся до бесконечности. (Вспомните, что происходит с бумажным документом, когда вы несколько раз подряд делаете копию копии.)

Те, кто утверждают, что они "духовно развиваются", в большинстве случаев просто топчутся на месте.

Иронично, что люди, которые максимально отделили себя от окружающего мира, люди, которые замкнулись в себе и живут в своих выдумках, сами же утверждают, что их сознание "открытое".

Мораль проста. Хотите познать мир и найти свое место в нем — стройте мосты к реальности, а не возводите стены вокруг своих фантазий.

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.