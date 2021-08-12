Фактчек для реальності. Що не так із новомодними "духовними практиками" та психотехніками

В дитинстві "внутрішній голос" нам підказував, що цукерки — це благо, але "зла", "нерозуміюча" і "обмежена" мама не дозволяла їсти їх стільки, скільки хотілося.

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Мама володіла фактами. Але ми ці факти не приймали і не хотіли розуміти. Адже вони неприємні! "Якщо я хочу цукерки, то як вони можуть бути шкідливими?"

"Внутрішній голос" помилявся, фантазував і виправдовував свої фантазії. Правда ж полягає у тому, що їсти забагато цукерок — шкідливо.

Мати "відкриту свідомість" означає приймати правду якою б вона не була. А приємні вигадки — це не обов'язково "ключ до істинного Я", скоріш навпаки.

"Духовні коучі" потурають людським фантазіям і заробляють на цьому. Звідси і беруться "чистки карми", "пізнання космічної істини" та пошук "істинного Я".

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Буває, що людина заблукала у житті. Але користуватися цим — так само цинічно, як надурити сліпого при обміні грошей (він не має можливості вчасно зрозуміти, що його ошукали).

Доведено, що "чакри", "карма" та "аури" справді існують. Як і ельфи, марсіани чи Ктулху вони реально живуть у голові людей, які у них вірять. Але чи існує цей перелік десь за межами їх свідомості — доказів немає.

Яке "справжнє Я" може знайти людина, не створюючи нічого в реальному світі? (Це як шукати відповідь на питання "який ти спортсмен", не займаючись ніяким видом спорту).

Яким чином "пізнати космічну істину" може той, хто поняття не має як відрізнити факт від фантазії? (А якщо люди проголошують взаємовиключні фантазі, то що? Обирати найприємнішу і все?)

Саморефлексія річ важлива, та нею не варто зловживати.

Важливо отримувати новий досвід, а не тільки аналізувати наявний до безкінечності. (Згадайте, що стається з паперовим документом, коли ви кілька разів підряд робите копію копії.)

Ті, хто стверджують, що вони "духовно розвиваються", у більшості випадків просто топчуться на місці.

Іронічно, що люди, які максимально відокремили себе від навколишнього світу, люди, які замкнулися у собі і живуть у своїх вигадках, самі ж стверджують, що їх свідомість "відкрита".

Мораль проста. Хочете пізнати світ і знайти своє місце у ньому — будуйте до реальності мости, а не зводьте стіни навколо своїх фантазій.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.