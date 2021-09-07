Відмінники та трієчники. Чому знання без розуміння нічого не варті

На сторінках, присвячених школі, часто виникає ця суперечка. Я нахабно претендую поставити в ній крапку. Але щоб зрозуміти мою відповідь, потрібно усвідомити: є величезна різниця між знанням і розумінням.

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Поясню на прикладі історії з мого життя.

Кар'єра моя почалася в ТРК "Карпати", і там я дуже швидко виріс до керівника ІТ-відділу. Моїм щоденним головним болем була бухгалтерія.

З початку 2015 року почалися перші кроки до суспільного мовлення і разом з ними — зміни у звітності.

У нас було безліч різного програмного забезпечення, яке потрібно було узгодити для єдиного обліку теле- і радіоконтенту.

Спочатку це все робилося вручну через записи журналістів на листочку і введення їх в Excel.

Ага. Бухгалтерія божеволіла і ніколи нічого не встигала. Я вирішив допомогти.

Кращим рішенням "швидко/якісно" я вважав облік через Google Sheets, який автоматично підтягував логи з усіх програм і за допомогою формул робив з них звіт.

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Усе організував. Усе запрацювало. Я вважав, що це було круте рішення, тому що:

Журналісти звільнені від писанини.

Звіт формувався з реально випущеного в ефір контенту, що усунуло людський фактор.

Звіт формувався за допомогою табличних формул, які кожен бухгалтер може модифікувати під себе.

Але я ще ніколи так не помилявся.

Очікувано, вимоги Києва до звіту постійно змінювалися. А бухгалтерія вважала, що це прекрасна підстава смикати мене. Адже це я організував облік! (Так, ініціатива карається).

Працівники бухгалтерії не могли нічого зробити самостійно, навіть коли я був у відрядженні в Києві, а їм горіло!

Що з ними не так?

Я помітив, що навіть після поновлення звичних програм їхня робота зупинялася. Тому ламався алгоритм дій.

Так, це були фахівці з племені: "я не можу працювати, тому що в мене в програмі знову щось змінилося".

І справді. Вони ідеально знали Excel. Краще за мене. Але перехід з однієї програми на іншу для них завжди був катастрофою. Навіть перехід на вкрай схожий Google Sheets.

Чому?

Тому що їхні дії — це набір інструкцій. Вони мали вищу освіту, роки досвіду, були дуже посидючі, але ... виконували роботу, як релігійний ритуал: "натисни зверху кнопочку А, потім зліва кнопочку Б, почекай" і так далі, без розуміння, у чому сенс їхніх дій.

Вони володіли вкрай деталізованими знаннями, але не мали розуміння.

[ + – ] Якщо ви вважаєте, що трієчники — крутіші за відмінників, тому що вміють викручуватися і нестандартно мислити, то ... будь ласка, присядьте.

Я вирішив це виправити. І організував корпоративне навчання за власною ініціативою.

Що сталося після першого заняття?

Працівники бухгалтерії дружно пішли скаржитися гендиректору на мене, який їх "вантажить непотрібною інформацією, замість того, щоб просто дати набір інструкцій, що і навіщо робити" (так, це цитата).

Це були "відмінники", не здатні діяти в незнайомій ситуації. Але!

Якщо ви вважаєте, що трієчники — крутіші, тому що вміють викручуватися і нестандартно мислити, то ... будь ласка, присядьте.

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При необхідності зробити складну операцію ви не захочете потрапити до хірурга, який закрив усі предмети на "трійки" шляхом списування, підмазування до викладачів або хабарів.

Так, хто ж крутіший? Відповідаю.

Відмінник, у якого є розуміння, завжди буде крутішим за відмінника без розуміння і трієчника без розуміння.

Трієчник, у якого є розуміння, завжди буде крутішим за трієчника без розуміння і відмінника без розуміння.

Якщо порівнювати відмінника з розумінням і трієчника з розумінням, то виграє той, у кого більше досвіду у сфері, на полі якої вони зійшлися рогами.

Тому що шкільна програма не охоплює всі можливі професії.

Учневі, який хоче стати хірургом, шкільні знання з біології дійсно необхідні. Тому оцінки з біології відображають його прогрес. Але для талановитого дизайнера, який майстерно опанував Illustrator і After Effects у 12 років, на жаль, просто немає в школі предмета, з якого він міг би отримати "відмінно".

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