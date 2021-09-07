Отличники и троечники. Почему знания без понимания ничего не стоят

На страницах, посвященных школе, часто возникает этот спор. Я нахально претендую поставить в нем точку. Но чтобы понять мой ответ, нужно осознать: есть огромная разница между знанием и пониманием.

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Поясню на примере истории из моей жизни.

Карьера моя началась в ТРК "Карпаты" и там я очень быстро вырос до руководителя ИТ-отдела. Моей ежедневной головной болью была бухгалтерия.

С начала 2015 года начались первые шаги к общественному вещанию и вместе с ними — изменения в отчетности.

У нас было множество различного программного обеспечения, которое нужно было согласовать для единого учета теле- и радиоконтента.

Сначала это все делалось вручную через записи журналистов на листочке и введение их в Excel.

Ага. Бухгалтерия сходила с ума и никогда ничего не успевала. Я решил помочь.

Лучшим решением "быстро/качественно" я считал учет через Google Sheets, который автоматически подтягивал логи из любого приложения и с помощью формул делал из них отчет.

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Все организовал. Все заработало. Я считал, что это было крутое решение, потому что:

Журналисты освобождены от писанины.

Отчет формировался из реально выпущенного в эфир контента, что устранило человеческий фактор.

Отчет формировался с помощью табличных формул, которые каждый бухгалтер может модифицировать под себя.

Но я еще никогда так не ошибался.

Ожидаемо, требования Киева к отчету постоянно менялись. А бухгалтерия считала, что это прекрасное основание дергать меня. Ведь это я организовал учет! (Да, инициатива наказуема).

Работники бухгалтерии не могли ничего сделать самостоятельно, даже когда я был в командировке в Киеве, а им горело!

Что с ними не так?

Я заметил, что даже после обновления привычных программ, их работа останавливалась. Поэтому ломался алгоритм действий.

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Да, это были специалисты из племени: "я не могу работать, потому что у меня в программе опять что-то поменялось".

И действительно. Они идеально знали Excel. Лучше меня. Но переход с одной программы на другую для них всегда был катастрофой. Даже переход на крайне похожий Google Sheets.

Почему?

Потому что их действия — это набор инструкций. Они имели высшее образование, годы опыта, были очень усидчивы, но … выполняли работу, как религиозный ритуал: "нажми сверху кнопочку А, затем слева кнопочку Б, подожди" и так далее, без понимания, в чем смысл их действий.

Они владели крайне детализированными знаниями, но не имели понимания.

[ + – ] Если вы считаете, что троечники — круче отличников, потому что умеют выкручиваться и нестандартно мыслить, то … пожалуйста, присядьте.

Я решил это исправить. И организовал корпоративное обучение по собственной инициативе.

Что произошло после первого занятия?

Работники бухгалтерии дружно пошли жаловаться гендиректору на меня, который их "грузит ненужной информацией, вместо того, чтобы просто дать набор инструкций что и зачем делать" (да, это цитата).

Это были "отличники", не способные действовать в незнакомой ситуации. Но!

Если вы считаете, что троечники — круче, потому что умеют выкручиваться и нестандартно мыслить, то … пожалуйста, присядьте.

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При необходимости сделать сложную операцию вы не захотите попасть к хирургу, который закрыл все предметы на "трояки" путем списывания, подмазывания к преподавателям или взяток.

Так кто же круче? Отвечаю.

Отличник, у которого есть понимание, всегда будет круче отличника без понимания и троечника без понимания.

Троечник, у которого есть понимание, всегда будет круче троечника без понимания и отличника без понимания.

Если сравнивать отличника с пониманием и троечника с пониманием, то выигрывает тот, у кого больше опыта в сфере, на поле которой они сошлись рогами.

Потому что школьная программа не охватывает все возможные профессии.

Ученику, который хочет стать хирургом, школьные знания по биологии действительно необходимы. Поэтому оценки по биологии отражают его прогресс. Но для талантливого дизайнера, который мастерски овладел Illustrator и After Effects в 12 лет, к сожалению просто нет в школе предмета, по которомц он мог бы получить "отлично".

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