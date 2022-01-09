Створити успіх, пізнати себе: топ-5 знакових книг для керівників та бізнесменів

Розвиток кар'єри та досягнення успіху в сучасному світі нерозривно пов'язані з розумінням процесів, що відбуваються в соціумі, у поведінці та мисленні людини. Фокус вивчив п'ять знакових книг, які допоможуть у розвитку ділових навичок, а отже, і кар'єрному зростанні.

Роберт Чалдіні, "Психологія впливу. Як навчитися переконувати та досягати успіху"

Американський соціальний психолог Роберт Чалдіні у своїй книзі "Психологія впливу" детально досліджує стандарти та кліше, якими керуються люди у своєму повсякденному житті. На його думку, людині для виживання просто потрібна автоматична поведінка, і вона ж переважає в більшості людських дій і є ефективною формою поведінки.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Економіка" в Facebook Підписатись

"Оскільки зовнішні подразники, що переповнюють наше життя, стають все більш заплутаними та мінливими, нам все сильніше доведеться залежати від "швидких клавіш", щоб упоратися з ними", — пише Чалдіні. У своїй книзі він не лише розглядає живі життєві приклади впливу одних людей на інших, а й дає зрозумілі підказки, як не потрапити на вудку впливу, а також, як ефективно впливати на інших. Серед іншого, автор приділяє багато уваги поняттю "авторитет" і пояснює беззаперечне підпорядкування таким авторитетам більшості людей, навіть якщо вказівки та смисли від імені таких авторитетів є помилковими.

[ + – ] "Знання про себе — особливо про те, як ми поводимося, коли сила волі нас підводить, — основа самоконтролю" Фото: pexels.com

"Усвідомлення впливу авторитету має нам допомагати протистояти йому". Ця теза виглядає особливо актуальною у світлі впливу "лідерів суспільної думки", що зростає у соціальних мережах. Книга Чалдіні докладно та обґрунтовано пояснює читачеві, яким чином вибудовувати комунікації та як реагувати адекватно з тими, хто зацікавлений у впливі на нас, зокрема, із шахраями, продавцями, маркетологами.

Брайан Клег, Пол Біч "Інтенсивний курс: управління людьми"

Книга є незамінним посібником для керівника або власника бізнесу, який прагне дізнатися якнайбільше про роботу зі своєю командою. При цьому автори розмежовують поняття "лідер" та "менеджер".

Лідерство — це саме те, що надає сенсу професійному життю. Ваші цінності, як лідера, особисті якості і навіть думки повинні просочувати все життя вашої організації. Діяльність керівника-лідера можна доволі точно охарактеризувати словами Махатми Ганді "Бути тим, що ти хочеш змінити", — пишуть автори книги "Інтенсивний курс: управління людьми".

Важливо, що у книзі є як потужна теоретична частина, що пояснює моделі поведінки керівника-лідера та її підлеглих, а й низка практичних вправ і технік. Серед них, наприклад, техніка "Надихаємо оточення", техніка "Стратегія", "Ризик і невдача", "Допомагати чи не заважати" та багато інших. Вся книга просякнута практичними порадами з кадрового менеджменту, а одним із ключових меседжів є інформація про прийняття рішень.

Важливо

Шлях до великої мети. Книга від автора "Ігор розуму", яку обов'язково варто почитати

"Рішення необхідні, щоб "запускати" ті чи інші процеси, і час від часу дійсно вимагатиметься приймати їх. Чим успішніше ви зумієте спонукати своїх співробітників до здійснення свого рішення, тим більше ви сприяєте їх розвитку і тим краще виконайте свої справжні обов'язки керівника", — пишуть автори книги Браян Клег та Пол Біч.

Пол Слоан, "Мистецтво мислити нестандартно. Вправи для мозку та пошуку творчих рішень"

Книга Пола Слоана допомагає розібратися у тому, чому і в яких випадках людина використовує шаблони та стереотипи, а коли підключає до роботи дивергентне мислення, і чим різні типи мислення можуть бути корисні в роботі та процесах розвитку особистості. У книзі докладно описано, як використовувати латеральне мислення, аналітичне мислення, як розвинути вміння вирішувати проблеми, в якому випадку можна і потрібно застосовувати виграшні методи аргументації, що робити для покращення пам'яті та реалізації своїх ідей.

"Звичайна людина, яка розмірковує над будь-яким питанням, буде, швидше за все, дотримуватися конвергентного методу мислення, проте чудовий мислитель цим не обмежиться. Іноді нам потрібно ставати аналітиками, критиками, суддями або розважливими мислителями, але якщо ми будемо використовувати цей підхід занадто часто, то наше мислення з часом стане обмеженим, пов'язаним або навіть руйнівним. Якщо ми хочемо стати чудовими мислителями, то нам необхідно навчитися розглядати безліч можливостей, підходити до вирішення проблем із різних точок зору", — пише Слоан. Він закликає думати творчо, оцінювати свої ідеї, визначати свої пріоритети, підвищувати ємність своєї пам'яті та приймати складні рішення.

Важливо

Прокачування мозку. Що таке креативність і як її розвивати

Для цих та інших важливих кроків автор докладно описує власну методику, яка буде корисна керівникам і тим, хто прагне особистісного та кар'єрного розвитку.

Келлі Макгонігал, "Сила волі. Шлях до влади над собою"

Доктор філософії, психолог та професор Стенфорда, володарка найвищої нагороди Стенфордського університету для викладачів Келлі Макгонігал спеціалізується на вивченні залежності психічного та фізичного стану людини. Її книга "Сила волі. Шлях до влади над собою" присвячена способам людини дізнатися більше про саму себе, що дозволить коригувати свою поведінку справді відповідно до власних прагнень, але при цьому не потрапляючи в пастку хибних стимулів та псевдобажань.

[ + – ] "Ми повинні розвивати свій розум, безперервно відточувати свої вміння та розширювати компетентність, щоб не відстати" Фото: pexels.com

"Знання про себе — особливо про те, як ми поводимося, коли сила волі нас підводить, — основа самоконтролю. Тому курс "Наука про силу волі" і ця книга присвячені поширеним збоям самовладання. Кожний розділ викриває загальноприйняту помилку про самоконтроль і пропонує новий підхід до вольових випробувань Ми зробимо своєрідний розтин кожної нашої помилки. Що призводить до невдачі, коли ми піддаються спокусі або відкладаємо те, що повинні зробити? Що це за фатальна помилка і чому ми її робимо? Ми знайдемо спосіб врятувати себе від злої долі і перетворимо знання про помилки у стратегії успіху", — пише авторка у вступному розділі своєї книги. На її думку, сила волі — це певний м'яз, який можна натренувати. У своїй книзі Макгонікал розглядає причини людських слабкостей, дає багато прикладів наукових поведінкових досліджень, а також торкається такої важливої теми як бажання, і чому вони здаються щастям.

"Хоча ми живемо у світі, який влаштований так, щоб змусити нас бажати, ми можемо — просто бувши уважними — бачити далі цих закликів. Розуміння того, що відбувається, не скоротить ваші бажання, але дасть вам шанс використати силу "Я не буду", — упевнена професорка Макгонікал.

Стівен Р. Кові, "7 навичок високоефективних людей. Потужні інструменти розвитку особистості"

Бестселер, який знаходиться в бібліотеках мільйонів людей у всьому світі, — книга Стівена Р. Кові "7 навичок високоефективних людей". Ця робота американського письменника, підприємця та мотиваційного спікера — із серії тих бізнес-книг, які дають чіткі та виразні визначення досить складним поняттям, серед яких, звичайно ж, і поняття "високої ефективності".

"Один із найважливіших уроків, які я отримав у своєму житті, звучить так: якщо ви хочете досягти найвищих цілей і досягти виконання найскладніших завдань, сформулюйте принцип, або природний закон, який визначає результати, яких ви прагнете, і слідуйте йому. Те, як ми застосовуємо той чи інший принцип, значною мірою визначається нашими унікальними перевагами, талантами та творчими здібностями, проте зрештою успіх будь-якого починання завжди приходить завдяки тому, що людина керується принципами, з якими цей успіх пов'язаний", — пише Кові.

Важливо

"Велика книга": Ілон Маск ділиться враженнями про книгу "У сталевих грозах" Юнгера

На його думку, враховуючи стрімкі технологічні зміни та зростання конкуренції, якому сприяє глобалізація ринків та технологій, люди повинні не лише бути освіченими, а й постійно підвищувати рівень своїх знань, створювати себе наново.

"Ми повинні розвивати свій розум, безперервно відточувати свої вміння та розширювати компетентність, щоб не відстати. На роботі керівництво постійно підштовхує нас до гонитви за результатами, і тому є серйозні причини. Конкуренція жорстока, на кін поставлене виживання. Наша культура та Волл-стріт вимагають негайних результатів, проте принцип балансу між необхідністю задовольняти сьогоднішні вимоги та потребою інвестувати у розвиток здібностей, які дозволять досягти успіху завтра, обійти неможливо", — пише автор.

У своїй знаменитій книзі Кові послідовно і в досить легкому стилі викладає навички, які дійсно потрібні для досягнення успіху. Причому йдеться не лише про сферу бізнесу та матеріальні блага, а й про міжособистісні стосунки, і про шлюб.

У книзі Кові побудував цілу парадигму: сім навичок високоефективних людей. У ній основними складовими є такі:

Будьте проактивні Починайте, уявляючи кінцеву мету Спочатку робіть те, що потрібно робити спочатку Думайте на кшталт "Виграв/Виграв" Спочатку прагніть зрозуміти, а потім бути зрозумілим Досягайте синергії "Заточуйте пилку".

"Навичка 7 — це навичка оновлення, регулярного, збалансованого оновлення чотирьох основних складових людського життя. Це навичка постійного вдосконалення, яка створює висхідну спіраль зростання, що піднімає вас на нові рівні розуміння та застосування кожної з навичок у міру їх освоєння", — пише автор бестселера .

Стівен Кові послідовно надихає на зміну себе і вибудовування парадигми власного успіху.

"Станьте провідником змін", — каже Кові.