"Финансовое гетто" для россиян: платежная система Payoneer прекращает работу в России

В марте 2022 года платежная система присоединилась к масштабным международным санкциям против России, закрыв регистрацию новых аккаунтов из РФ. Но у россиян все еще оставалась возможность получать платежи с международных платформ.

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В ответ на продолжающуюся агрессию России в Украине платежная система Payoneer полностью прекращает работу на территории страны-агрессора. Об этом сообщают российские СМИ публикуя сообщения Payoneer своим клиентам.

В сообщении сказано, все работающие аккаунты россиян будут закрыты 16 декабря 2022 года. В техподдержке Payoneer уточнили, что сервис прекращает деятельность в РФ по причине "новых операционных ограничений в регионе".

[ + – ] Все работающие аккаунты Payoneer в Росии будут закрыты 16 декабря 2022 года. Фото: Payoneer

"Средства, отправленные на ваш аккаунт Payoneer после 8 декабря, будут возвращены отправителю в связи с ограничениями в обслуживании", — сказано в письме Payoneer.

Отметим, что платежная система Payoneer представлена более чем в 200 странах мира, работает со 150 валютами и обслуживает более 4 млн клиентов. В марте 2022 года платежная система присоединилась к масштабным международным санкциям против России, закрыв регистрацию новых аккаунтов из РФ.

Но как удалось узнать Фокусу, с весны пользователи из России не могли зарегистрироваться непосредственно в Payoneer, но у них все еще оставалась возможность получать платежи с международных платформ.

"Деятельность компании Payoneer в РФ сокращена, но прием денежных средств с микростоков и вывод в банки все еще работает. Несмотря на то, что с 9 марта 2022 года Payoneer убрала РФ из списка стран при регистрации аккаунта, однако остается возможность зарегистрироваться через партнеров, таких как iStock, Shutterstock, Pond5, Vectorstock, Pixta и Motion Elements", – рассказал Олег Горецкий.

В последнем случае система Payoneer являлась платежным провайдером для международных платформ и была обязана продолжать осуществлять платежи от имени этих партнеров в соответствии с их контрактами и решениями по работе в России.

Без SWIFT, Visa и MasterCard. Как живется России в "финансовом гетто"

Выход с рынка MasterCard и Visa, а также отключение SWIFT создало для россиян множество неудобств. Однако безналичные расчеты, в том числе – трансграничные, окончательно не прекратились.

"Компании, работающие с иностранными контрагентами, партнерами, работниками, столкнулись с вопросом перевода средств, — рассказывает о последствиях Олег Горецкий. — Если карта выпущена российским банком, все операции выполняются в обычном режиме до истечения срока ее действия, однако провести транзакцию на карту или счет иностранного банка невозможно. А из MasterCard и Visa, выпущенных за границей, деньги в Россию не поступают".

В пределах России работу карт MasterCard и Visa продолжает обеспечивать Национальная платежная система платежных карт "Мир". Когда срок действия международных карточек истечет, их заменят картами этой локальной системы.

Напомним, в США решили частично ослабить санкции против России. В частности, США разрешили своим фирмам проводить операции с некоторыми подсанкционными компаниями из РФ. Речь идет о предприятиях, сотрудничество с которыми позволит Соединенным Штатам обеспечить безопасность полетов гражданской авиации.

Также сообщалось, что США больше не признают Россию страной с рыночной экономикой.