Війна в Україні тримає економіку РФ "на плаву": експерти пояснили, у чому вигода Кремля

Економіст Юрій Городніченко розповів про рішення, яке свідчитиме про "перегрів" ворожої економіки та скорі "критичні рішення". З його слів, в якийсь момент уряду країни-агресорки "доведеться зупинитися".

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Розв’язана в Україні війна — єдине, що не дозволяє Росії увійти в негайну рецесію. Про це економісти повідомили виданню Business Insider 29 вересня.

Професор Бостонського університету Джей Загорський підкреслив, що війна тримає російську економіку "на плаву". Це пояснюється тим, що уряд витрачає величезні кошти з бюджету на військовий сектор. Зокрема, Кремль закупляє форму, взуття, боєприпаси та продовольство для своїх бійців.

"Зараз російська економіка підтримується великими обсягами державних витрат, тому не буде сповільнення в жодному секторі економіки, з якого російський уряд закуповує продукцію", — зазначив економіст.

Однак, з його слів, це — лише тимчасове рішення. Тим часом проблеми РФ, включно зі спіралеподібною інфляцією, затяжними валютними й бюджетними проблемами, зростають.

"Отже, якби не було війни, о так, я думаю, що була б рецесія", — повідомив Загорський.

Професор Каліфорнійського університету Юрій Городніченко додав, що час падіння російської економіки — невизначений. Росія планує витратити у 2025 році рекордні 13,2 трильйона рублів на оборонний бюджет, але вічно так тривати не може.

"За допомогою державних грошей вони можуть підтримувати економіку на плаву, але в якийсь момент у уряду закінчаться гроші, тому їм доведеться зупинитися, і вони матимуть рецесію", — пояснив експерт.

За оцінкою Загорського, однією з найбільших проблем РФ є інфляція. Він припустив, що показники насправді вищі, ніж показують у країні-агресорці.

Окрім того, обмежений доступ Росії до долара через санкції обмежує її можливості у торгівлі, зокрема нафтою. Москва звернулась до альтернативних валют, наприклад китайського юаня, але все більше компаній КНР не наважують вести з нею справи.

Городніченко припустив, що РФ зітнеться з серйозною рецесію, як тільки у неї закінчаться долари. За його прогнозом, це може статись вже у 2025 році. Водночас попит і ціна на нафтову продукцію Кремля падають. Експерт назвав це "подвійним ударом".

"Для мене це досить проста історія. Питання в тому, як довго російська економіка може продовжувати розвиватися в умовах цих великих зустрічних вітрів?", — додав він.

Економісти зійшлися у тому, що нині початок рецесії у Росії залежить від того, як довго продовжуватиметься війна в Україні. Городніченко зауважив, що уважно стежить за підняттям премій для призовників, які підписують контракт з Міноборони. З його слів, цей крок означатиме, що у країні-агресорці бракує робітників, а її економіка — "перегріта".

"У якийсь момент їм доведеться прийняти критичні рішення — дуже непопулярні рішення", — додав експерт.

Нагадаємо, міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що Україна отримає 628 мільйонів доларів на закупівлю зброї.

Військова розвідка Великої Британії повідомила, що у вересні 2024 року російська армія зазнала найбільших втрат у снарядах за час усієї повномасштабної війни.