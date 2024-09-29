"Не всегда адекватный": Зеленский не исключает решение Путина о ядерном ударе (видео)

Президент Владимир Зеленский предположил, что Кремль может применить ядерное оружие "против любой страны". Он подчеркнул, что в случае с лидером России Владимиром Путиным нельзя знать точно.

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новые ядерные угрозы Кремля. Он подчеркнул, что никто не может залезть в голову лидеру РФ Владимиру Путину. Об этом известно из интервью Fox News, опубликованного 29 сентября.

Владимир Зеленский о ядерных угрозах Кремля — с 10:14

"Он может использовать ядерное оружие против любой страны, в любое время... Или нет", — отметил Зеленский.

Он поделился, что не уверен в том, что Путин решится нанести ядерный удар. В то же время президент подчеркнул, что речь идет только о его мнении.

"Но я не Путин, слава Богу. Я не могу знать точно, потому что он не всегда адекватен. Любой адекватный человек не может просто так прийти в Украину и сделать то, что он сделал", — напомнил он.

По словам Зеленского, глава России "любит свою жизнь". В частности, речь идет о способе этой жизни, управлении чужими жизнями.

"Это я могу сказать точно. И именно поэтому я думаю, что он должен бояться использовать ядерное оружие", — добавил украинский лидер.

Напомним, ранее на угрозы РФ отреагировал президент Польши Анджей Дуда. По его словам, тот, кто применит ядерное оружие, будет проклятым, и в Москве это осознают.

Также о ядерных угрозах Кремля высказался руководитель Госдепа США Энтони Блинкен. Он назвал "бряцание ядерной саблей" президента России Владимира Путина безответственными.