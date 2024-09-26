"Путин и его генералы это понимают": применивший ядерное оружие будет проклят, — Дуда

По словам президента Польши, в угрозах главы Кремля применить ядерное оружие нет ничего нового. Все сказанное Путиным уже есть в российской докторине.

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Президент России Владимир Путин и его генералы понимают, что мир не простит им, если они применят ядерное оружие. Тот, кто это сделает, будет проклят. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает TVN.

Отмечается, что так он прокомментировал слова Путина о том, что Россия меняет свою ядерную доктрину. Также глава Кремля вновь пригласил ядерным оружием, тем, кто захочет ударить по России.

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"Если посмотреть на это холодно и без паники, то надо сказать ясно, что это повторяет то, что уже много лет написано в российской военной доктрине. Россия оставляет за собой право использовать все средства, в том числе и ядерные, конечно, находящиеся в ее распоряжении, в случае угрозы", — сказал Дуда.

По его словам, в этом нет ничего нового.

"Однако Владимир Путин также прекрасно понимает, как и его генералы, что тот, кто первым применит ядерное оружие, проклят. Они никогда не избегут этой ответственности, если применят ядерное оружие. Даже в малейшей степени. Никогда. Мир никогда их не простит", — заявил Дуда.

Кроме того, польский лидер прокомментировал возможные атаки российских оккупантов на украинские АЭС. Он заявил, что атаки на атомные объекты уже были в 2022 году, намекнув на Запорожскую АЭС.

"Если бы Россия атаковала эти электростанции ракетами, угроза действительно была бы велика, я думаю. Я надеюсь, что этого не произойдет. Однако нет сомнений, что в случае появления такой серьезной информации или, не дай Бог, начала такой атаки Международное агентство по атомной энергии должно немедленно вмешаться", — сказал Дуда.

Напомним, что ядерные угрозы Путина также прокомментировал глава МИД Чехии. Так, Ян Липавский заявил, что гроза демократическому миру ядерным оружием всегда была "краеугольным камнем кремлевской пропаганды". Главная цель таких действий страны-агрессора является "сдерживание поддержки Украины и содействие [дальнейшей] российской оккупации".

25 сентября Фокус писал, что российский диктатор объявил, что РФ вносит изменения в свою ядерную доктрину. По новым условиям, Москва теперь может применить ядерное оружие против неядерных стран.