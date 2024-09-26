"Путін і його генерали це розуміють": той, хто застосує ядерну зброю, буде проклятий, — Дуда

За словами президента Польщі, у погрозах глави Кремля застосувати ядерну зброю немає нічого нового. Усе сказане Путіним уже є в російській докторині.

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Президент Росії Володимир Путін і його генерали розуміють, що світ не пробачить їм, якщо вони застосують ядерну зброю. Той, хто це зробить, буде проклятий. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє TVN.

Зазначається, що так він прокоментував слова Путіна про те, що Росія змінює свою ядерну доктрину. Також глава Кремля знову запросив ядерною зброєю, тим, хто захоче вдарити по Росії.

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"Якщо подивитися на це холодно і без паніки, то треба сказати ясно, що це повторює те, що вже багато років написано в російській військовій доктрині. Росія залишає за собою право використовувати всі засоби, зокрема і ядерні, звісно, ті, що є в її розпорядженні, у разі загрози", — сказав Дуда.

За його словами, у цьому немає нічого нового.

"Однак Володимир Путін також прекрасно розуміє, як і його генерали, що той, хто першим застосує ядерну зброю, проклятий. Вони ніколи не уникнуть цієї відповідальності, якщо застосують ядерну зброю. Навіть у найменшій мірі. Ніколи. Світ ніколи їх не пробачить", — заявив Дуда.

Крім того, польський лідер прокоментував можливі атаки російських окупантів на українські АЕС. Він заявив, що атаки на атомні об'єкти вже були у 2022 році, натякнувши на Запорізьку АЕС.

"Якби Росія атакувала ці електростанції ракетами, загроза справді була б великою, я думаю. Я сподіваюся, що цього не станеться. Однак немає сумнівів, що в разі появи такої серйозної інформації або, не дай Боже, початку такої атаки Міжнародне агентство з атомної енергії має негайно втрутитися", — сказав Дуда.

Нагадаємо, що ядерні погрози Путіна також прокоментував глава МЗС Чехії. Так, Ян Ліпавський заявив, що погроза демократичному світу ядерною зброєю завжди була "наріжним каменем кремлівської пропаганди". Головна мета таких дій країни-агресора є "стримування підтримки України та сприяння [подальшій] російській окупації".

25 вересня Фокус писав, що російський диктатор оголосив, що РФ вносить зміни у свою ядерну доктрину. За новими умовами, Москва тепер може застосувати ядерну зброю проти неядерних країн.