"Краеугольный камень кремлевской пропаганды": глава МИД Чехии о ядерных угрозах Путина

Дипломат считает, что главная задача "ядерных угроз" российского диктатора — это уменьшить поддержку для Украины и продолжать оккупацию украинских территорий.

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Глава Министерства иностранных дел Чешской Республики Ян Липавский отреагировал на очередные ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина. Об этом он написал в своем Х.

Липавский отметил, что угроза демократическому миру ядерным оружием всегда была "краеугольным камнем кремлевской пропаганды".

Он добавляет, что главная цель таких действий страны-агрессора является "сдерживание поддержки Украины и содействие [дальнейшей] российской оккупации".

"Изменение [Путиным] российской доктрины для облегчения использования ядерного оружия является частью этого запугивания. Не поддавайтесь этому", — резюмировал глава МИД Чехии.

Глава МИД Чехии прокомментировал очередные ядерные угрозы Путина

Напомним, 25 сентября Фокус писал, что российский диктатор объявил, что РФ вносит изменения в свою ядерную доктрину. По новым условиям, Москва теперь может применить ядерное оружие против неядерных стран.

На заявления хозяина Кремля ответили украинские чиновники и политики. В частности, глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что кроме ядерного оружия, у России нет других инструментов.