"Наріжний камінь кремлівської пропаганди": глава МЗС Чехії про ядерні погрози Путіна

Дипломат вважає, що головне завдання "ядерних погроз" російського диктатора — зменшити підтримку для України та продовжувати окупацію українських територій.

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Очільник Міністерства закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський відреагував на чергові ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна. Про це він написав у своєму Х.

Ліпавський відзначив, що погроза демократичному світу ядерною зброєю завжди була "наріжним каменем кремлівської пропаганди".

Він додає, що головна мета таких дій країни-агресорки є "стримування підтримки України та сприяння [подальшій] російській окупації".

"Зміна [Путіним] російської доктрини для полегшення використання ядерної зброї є частиною цього залякування. Не піддаваймося цьому", — резюмував глава МЗС Чехії.

Глава МЗС Чехії прокоментував чергові ядерні погрози Путіна

Нагадаємо, 25 вересня Фокус писав, що російський диктатор оголосив, що РФ вносить зміни у свою ядерну доктрину. За новими умовами, Москва тепер може застосувати ядерну зброю проти неядерних країн.

На заяви господаря Кремля відповіли українські посадовці та політики. Зокрема, глава Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що окрім ядерної зброї, у Росії немає інших інструментів.