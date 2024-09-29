"Не завжди адекватний": Зеленський не виключає рішення Путіна про ядерний удар (відео)

Президент Володимир Зеленський припустив, що Кремль може застосувати ядерну зброю "проти будь-якої країни". Він наголосив, що у випадку з лідером Росії Володимиром Путіним не можна знати точно.

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував нові ядерні погрози Кремля. Він наголосив, що ніхто не може залізти в голову лідеру РФ Володимиру Путіну. Про це відомо з інтерв'ю Fox News, опублікованого 29 вересня.

Володимир Зеленський про ядерні погрози Кремля — з 10:14

"Він може використати ядерну зброю проти будь-якої країни, в будь-який час… Або ні", — зазначив Зеленський.

Він поділився, що не впевнений у тому, що Путін наважиться завдати ядерний удар. Водночас президент наголосив, що йдеться лише про його думку.

"Але я не Путін, дякувати Богу. Я не можу знати точно, тому що він не завжди адекватний. Будь-яка адекватна людина не може просто так прийти в Україну і зробити те, що він зробив", — нагадав він.

Зі слів Зеленського, очільник Росії "любить своє життя". Зокрема, йдеться про спосіб цього життя, керування чужими життями.

"Це я можу сказати точно. І саме тому я думаю, що він має боятися використовувати ядерну зброю", — додав український лідер.

Нагадаємо, раніше на погрози РФ відреагував президент Польщі Анджей Дуда. З його слів, той, хто застосує ядерну зброю, буде проклятим, і в Москві це усвідомлюють.

Також про ядерні погрози Кремля висловився керівник Держдепу США Ентоні Блінкен. Він назвав "брязкання ядерною шаблею" президента Росії Володимира Путіна безвідповідальними.