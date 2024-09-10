Разрушить НАТО изнутри: Лавров побывал на встрече РФ и стран Персидского залива

По словам американских аналитиков, глава российского МИД, вероятно, использовал свои встречи с лидерами стран Персидского залива для продвижения проекта "евразийской архитектуры безопасности".

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Глава российского МИД Сергей Лавров поучаствовал в совместном министерском заседании по стратегическому диалогу Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и РФ, которая 9 сентября состоялась в Саудовской Аравии. Целью, вероятно, была попытка Кремля популяризировать свою инициативу "евразийской архитектуры безопасности". Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 9 сентября.

Лавров провел переговоры с генеральным секретарем ССАГПЗ Джасем Мохаммадом аль-Будаиви, министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом ибн Фарханом Аль Саудом и кронпринцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

Российский дипломат подчеркнул заинтересованность РФ в расширении сотрудничества со странами Персидского залива. Лавров и официальные лица Саудовской Аравии обсудили укрепление торговых и культурных связей, а также двусторонних инвестиций. Лавров пригласил бин Салмана на саммит БРИКС в Казани, который запланирован на октябрь 2024 года. В июле 2024 года Лавров заявил, что Россия и КНР выступают в рамках ССАГПЗ за создание евразийской архитектуры безопасности.

По словам американских аналитиков, Сергей Лавров, вероятно, использовал свои встречи с лидерами стран Персидского залива для продвижения такой инициативы. Ранее в ISW оценивали, что предложение России о евразийской архитектуре безопасности соответствует долгосрочной стратегической цели РФ по разобщению западного единства и разрушению НАТО изнутри, а также нынешнего миропорядка.

Напомним, что, по оценкам аналитиков, РФ ищет посредников для переговоров, вместе с тем отказывается от контактов с украинским руководством.

Также сообщалось, что накануне стало известно, что российские войска под Покровском больше не продвигаются, но все же наступают возле Часового Яра.