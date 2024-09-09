Продвижение под Покровском остановлено: ВС РФ продвинулись возле Часового Яра, — ISW (карты)

По словам аналитиков, провоенные блогеры РФ сообщили 7 и 8 сентября, что ВСУ продолжали контратаковать в районе Селидово. Сообщалось также о продвижении россиян к Горняку, но в ISW не нашли подтверждений.

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По данным за 8 сентября, российские войска недавно незначительно продвинулись к северу от Часового Яра и продолжили наступательные операции в этом районе. Геолокационные кадры, опубликованные 8 сентября, показывают, что ВС РФ недавно добились незначительных успехов в полях к северу от Калиновки. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 8 сентября.

7 и 8 сентября российские войска продолжили наступательные операции возле Часового Яра, к северу от города в направлении Майского и к юго-востоку в районе Андреевки и Клещиевки.

Карта DeepState: Часов Яр

Карта ISW: Часов Яр

Покровск

Карта DeepState: Покровск

8 сентября российские войска продолжили наступление в направлении Покровска, но не добились каких-либо подтвержденных успехов. Провоенные блогеры РФ заявили о продвижении к Горняку, но в ISW не обнаружили визуальных подтверждений. В Минобороны РФ заявили о захвате Новогродовки. По данным ISW, российские войска, вероятно, захватили город по состоянию на 2 сентября.

Согласно российским данным, ВС РФ пытаются окружить украинские войска в Селидово. Но в ISW пока не нашли подтверждений тому, что российские войска действуют в городе или продвигаются к северу или югу от города, чтобы угрожать украинским войскам потенциальным окружением.

Карта DeepState: Селидово

Российские войска продолжали наступательные операции к востоку от Покровска в районе Зеленого Поля, Воздвиженки и Гродовки, а также в направлении Новотроицкого и юго-восточнее Покровска в районе Новогродовки, Селидово, Михайловки, Долиновки, Украинска и Галициновки 7 и 8 сентября.

Карта ISW: Покровск

Российские военкоры сообщили 7 и 8 сентября, что украинские войска продолжали контратаковать в районе Селидово.

Напомним, что в 33-й бригаде сообщили о попытке российских войск хитростью подобраться к позициям ВСУ под Курахово.

Также сообщалось, что войска РФ продвинулись в Торецке на восточном фронте.