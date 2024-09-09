Просування під Покровськом зупинено: але ЗС РФ наступають біля Часового Яру, — ISW (карти)

За словами аналітиків, провоєнні блогери РФ інформували 7 і 8 вересня, що ЗСУ продовжували контратакувати в районі Селидового. Повідомляли також про просування росіян до Гірника, але в ISW не знайшли підтверджень.

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За даними за 8 вересня, російські війська нещодавно незначно просунулися на північ від Часового Яру і продовжили наступальні операції в цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 вересня, показують, що ЗС РФ нещодавно домоглися незначних успіхів у полях на північ від Калинівки. Про це повідомляє Інститут вивчення війни у зведенні від 8 вересня.

7 і 8 вересня російські війська продовжили наступальні операції біля Часового Яру, на північ від міста в напрямку Травневого і на південний схід у районі Андріївки та Кліщіївки.

Карта DeepState: Часів Яр

Карта ISW: Часів Яр

Покровськ

Карта DeepState: Покровськ

8 вересня російські війська продовжили наступ у напрямку Покровська, але не домоглися якихось підтверджених успіхів. Блогери РФ заявили про просування до Гірника, але в ISW не виявили візуальних підтверджень. У Міноборони РФ заявили про захоплення Новогродівки. За даними ISW, російські війська, ймовірно, захопили місто станом на 2 вересня.

Згідно з російськими даними, ЗС РФ намагаються оточити українські війська в Селидовому. Але в ISW поки що не знайшли підтверджень того, що російські війська діють у місті або просуваються на північ чи південь від міста, щоб загрожувати українським військам потенційним оточенням.

Мапа DeepState: Селидове

Російські війська продовжували наступальні операції на схід від Покровська в районі Зеленого Поля, Воздвиженки та Гродівки, а також у напрямку Новотроїцького і на південний схід від Покровська в районі Новогродівки, Селидового, Михайлівки, Долинівки, Українська та Галичинівки 7 і 8 вересня.

Карта ISW: Покровськ

Російські військкори інформували 7 і 8 вересня, що українські війська продовжували контратакувати в районі Селидового.

Нагадаємо, що в 33-й бригаді повідомили про спробу російських військ хитрістю підібратися до позицій ЗСУ під Кураховим.

Також повідомлялося, що війська РФ просунулися в Торецьку на східному фронті.