Зруйнувати НАТО зсередини: Лавров побував на зустрічі РФ і країн Перської затоки

За словами американських аналітиків, очільник російського МЗС, імовірно, використовував свої зустрічі з лідерами країн Перської затоки для просування проєкту "євразійської архітектури безпеки".

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Глава російського МЗС Сергій Лавров взяв участь у спільному міністерському засіданні зі стратегічного діалогу Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ) та РФ, яка 9 вересня відбулася в Саудівській Аравії. Метою, ймовірно, була спроба Кремля популяризувати свою ініціативу "євразійської архітектури безпеки". Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 9 вересня.

Лавров провів переговори з генеральним секретарем РСАДПЗ Джасемом Мохаммадом аль-Будаіві, міністром закордонних справ Саудівської Аравії принцом Фейсалом ібн Фарханом Аль Саудом і кронпринцом і прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом.

Російський дипломат підтвердив зацікавленість РФ у розширенні співпраці з країнами Перської затоки. Лавров і офіційні особи Саудівської Аравії обговорили зміцнення торговельних і культурних зв'язків, а також двосторонніх інвестицій. Лавров запросив бін Салмана на саміт БРІКС у Казані, який заплановано на жовтень 2024 року. У липні 2024 року Лавров заявив, що Росія і КНР виступають у межах РСАДПЗ за створення євразійської архітектури безпеки.

За словами американських аналітиків, Сергій Лавров, ймовірно, використовував свої зустрічі з лідерами країн Перської затоки для просування такої ініціативи. Раніше в ISW оцінювали, що пропозиція Росії щодо євразійської архітектури безпеки відповідає довгостроковій стратегічній меті РФ щодо руйнування західної єдності та НАТО зсередини, а також нинішнього світопорядку.

Нагадаємо, що, за оцінками аналітиків, РФ шукає посередників для переговорів, водночас відмовляється від контактів з українським керівництвом.

Також повідомлялося, що напередодні стало відомо, що російські війська під Покровськом більше не просуваються, але все ж таки наступають біля Часового Яру.