Країни БРІКС, які вважаються лояльними до Росії, побоюються вторинних санкцій, поскаржився глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Через санкції навіть "дружні" країни відмовляються заправляти закріплений за міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим Іл-96 спеціального льотного загону "Россия". Про це глава зовнішньополітичного відомства країни-агресора розповів проєкту "Новый мир".

Лавров поскаржився, що 2023 року, коли він вирушив до Йоганнесбурга представляти Володимира Путіна на саміті БРІКС у Південноафриканській республіці, з тим, щоб повернутися, виникла "ціла історія".

"Виявляється, там практично всі компанії, які здійснюють заправку авіаційним паливом, вони не належать країні", — заявив Лавров.

Аналогічна проблема виникла і під час його візиту до Бразилії, коли міністру довелося летіти на зустріч із президентом Луїсом Лулою да Сілвою на борту свого колеги Мауро Вієйри.

"Неможливо було заправитися", — зазначив міністр, додавши, що така ситуація, звісно, "дратує".

Фото: РБК

Лавров вважає, що "дружні" країни ще якийсь час боятимуться вторинних санкцій, зокрема й тому, що в деяких із них нібито зберігається "неоколоніалізм".

У червні 2022 року Болгарія, Північна Македонія і Чорногорія закрили повітряний простір своїх країн для літака Лаврова, який планував відвідати Сербію.

Нагадаємо, у січні 2024 року глава МЗС Росії Сергій Лавров 12 годин 45 хвилин летів до Нью-Йорка на засідання Ради безпеки ООН. Борт російського міністра облітав недружні країни.