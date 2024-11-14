Такая ситуация раздражает: даже дружественные страны отказываются заправлять самолет Лаврова

Страны БРИКС, считающиеся лояльными к России, опасаются вторичных санкций, пожаловался глава МИД РФ Сергей Лавров.

Из-за санкций даже "дружественные" страны отказываются заправлять закрепленный за министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым Ил-96 специального летного отряда "Россия". Об этом глава внешнеполитического ведомства страны-агрессора рассказал проекту "Новый мир".

Лавров пожаловался, что в 2023 году, когда он отправился Йоханнесбург представлять Владимира Путина на саммите БРИКС в Южноафриканской республике, с тем, чтобы вернуться, возникла "целая история".

"Оказывается, там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, они не принадлежат стране", — заявил Лавров.

Аналогичная проблема возникла и во время его визита в Бразилию, когда министру пришлось лететь на встречу с президентом Луисом Лулой да Силвой на борту своего коллеги Мауро Виейры.

"Невозможно было заправиться", — отметил министр, добавив, что такая ситуация, конечно, "раздражает".

Фото: РБК

Лавров считает, что "дружественные" страны еще какое-то время будут бояться вторичных санкций, в том числе и потому, что в некоторых из них якобы сохраняется "неоколониализм".

В июне 2022 года Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство своих стран для самолета Лаврова, который планировал посетить Сербию.

Напомним, в январе 2024 года глава МИД России Сергей Лавров 12 часов 45 минут летел в Нью-Йорк на заседание Совета безопасности ООН. Борт российского министра облетал недружественные страны.