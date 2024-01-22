Лавров прилетел в Нью-Йорк: его самолет облетал недружественные страны, — росСМИ

Российские медиа сообщают, что Лавров примет участие в заседании Совета безопасности ООН, который Россия собирает ежемесячно для "осуждения" поставок оружия Украине.

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Глава МИД России Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк на заседание Совета безопасности ООН. Борт российского министра летел по северному пути и облетал недружественные страны. Об этом сообщает российское издание ТАСС.

Отмечается, что полет от Москвы занял 12 часов 45 минут и он прошел без неожиданных ситуаций.

В частности, Сергей Лавров примет участие в заседании Совета безопасности ООН, где будут обсуждать вопросы Ближнего Востока и Украины. Как сообщали украинские СМИ, заседание проведут по требованию России, которая в очередной раз пытается осудить военную помощь в виде оружия, которую получает Украина для противостояния в этой войне.

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Журналисты писали, что РФ каждый месяц собирает Совет безопасности ООН для обсуждения этого вопроса, впрочем члены организации и докладчики постоянно подчеркивают, что предоставление такой помощи для Украины соответствует Уставу ООН.

Также российские медиа сообщали, что на заседании Россия планирует обсудить удар по Донецку 21 января, который якобы осуществила Украина.

"Недружественные" для РФ страны

В начале весны 2022 года в России составили список "недружественных" стран, в который вошло 50 государств. Недружественными стали те страны, которые ввели против РФ санкции в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

Собственно, россиянам и российским компаниям, которые имеют обязательства перед иностранными кредиторами "недружественных" стран, власти России разрешили выплачивать их не в валюте, а в рублях. Кроме того, в РФ заявляли, что планируют ввести ограничения на въезд для граждан этих стран.

Напомним, недавно Сергей Лавров сказал, что Россия не видит у США интереса к урегулированию ситуации в Украине. Также он заявил, что Украину якобы ждет судьба Афганистана.

Также ранее Лавров сообщал, что Россия якобы никогда не избегала мирных переговоров. Он пригрозил, что чем дольше будет продолжаться война, тем сложнее будут условия для Украины.