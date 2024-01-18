Глава МИД РФ Лавров заявил, что Запад угрожает ядерным оружием (видео)

По словам Лаврова, российский президент никогда не угрожал применить ядерное оружие, впрочем такие угрозы якобы постоянно звучали от Запада.

Related video

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Владимир Путин никогда не угрожал ядерным оружием, впрочем это якобы делал Запад. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции 18 января, сообщает "РБК".

Он объяснил, что российский президент ни разу не угрожал ядерным оружием "в отличие от европейцев и американцев".

Также Лавров вспомнил Германию, которая заявляла, что у НАТО тоже есть ядерное оружие, и слова бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. В частности, она, как писали медиа, сказала в 2022 году, что готова нажать на "ядерную кнопку" в случае необходимости.

Угрозы РФ ядерным оружием

Стоит отметить, что в России неоднократно угрожали применить ядерное оружие. Так, в июне прошлого года Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что Россия может использовать ядерное оружие в войне против Украины.

Важно

Военная доктрина Беларуси хочет казаться миролюбивой, однако говорит о применении ядерного оружия

По его словам, это возможно в том случае, если будет угроза для существования Российской Федерации. Также он сказал, что наличие ядерного оружия якобы гарантирует России безопасность.

Неоднократно угрозы применить ядерное оружие звучали от заместителя председателя Совета национальной безопасности РФ Дмитрия Медведева. К примеру, недавно он прокомментировал информацию о том, что Украина может наносить удары по РФ западным дальнобойным оружием. На это Медведев сказал, что Украина рискует нарваться на удары ядерным оружием.

Напомним, в октябре Владимир Зеленский предупреждал, что РФ усиливает свои ядерные угрозы. Впрочем, по его мнению, такими заявлениями Россия лишь показывает свою слабость, когда битва на поле боя и дипломатия не дали результатов.