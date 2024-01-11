"Рискуют нарваться": у Путина пригрозили ядерным оружием в ответ на удары ракетами по РФ

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что не относит удары дальнобойным западным оружием по территории РФ к категории самообороны. Это якобы прямое основание для использования ядерного оружия.

Related video

В Кремле прокомментировали заявления о том, что западное дальнобойное оружие может использоваться для ударов по территории России. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в таком случае "они рискуют нарваться" на удары ядерным оружием. Об этом он написал в Telegram-канале.

По его словам, "отдельные тупоголовые вояки из Бандеростана" заявили, что лучший способ борьбы с российской агрессией — уничтожение пусковых установок в РФ.

"Что это значит? Да только одно – они рискуют нарваться на действие п. 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания", — предупредил бывший президент РФ.

В приведенном положении основ госполитики РФ отмечается, что "агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия" может повлечь за собой ответные удары ядерным вооружением, в случае если есть экзистенциальная угроза.

Дмитрий Медведев уточнил, что речь не идет о праве на самооборону — "это прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия".

Пост Дмитрия Медведева

11 января во время визита в Эстонию президента Украины Владимира Зеленского президент Эстонии Алан Карис на совместном брифинге подтвердил, что ряд сил на Западе "на неформальных встречах в кулуарах" поднимают тему возможного перемирия Украины и РФ . Но он выступил с поддержкой идеи Зеленского продолжать боестолкновения до победы Украины.

Карис также раскритиковал ограничения, которые не позволяют широко применять западные вооружения. По его словам, у Украины должна быть возможность наносить удары по военным объектам на территории РФ. Вашингтон и другие стран выступают против этого.

Напомним, что накануне министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что пришло время "дипломатических действий" в направлении переговоров с РФ.

Также сообщалось, что в конце декабря Медведев высказались о мирных переговорах с Украиной и назвал Киев и Одессу — "временно оккупированными".