"Ризикують нарватися": у Путіна пригрозили ядерною зброєю у відповідь на удари ракетами по РФ

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що не відносить удари далекобійною західною зброєю по території РФ до категорії самооборони. Це нібито пряма підстава для використання ядерної зброї.

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У Кремлі прокоментували заяви про те, що західна далекобійна зброя може використовуватися для ударів по території Росії. Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що в такому разі "вони ризикують нарватися" на удари ядерною зброєю. Про це він написав у Telegram-каналі.

За його словами, "окремі тупоголові вояки з Бандеростану" заявили, що найкращий спосіб боротьби з російською агресією — знищення пускових установок у РФ.

"Що це означає? Та тільки одне — вони ризикують нарватися на дію п. 19 Основ державної політики Росії в галузі ядерного стримування", — попередив колишній президент РФ.

У наведеному положенні основ держполітики РФ зазначається, що "агресія проти Російської Федерації із застосуванням звичайної зброї" може спричинити удари у відповідь ядерним озброєнням, у разі якщо є екзистенційна загроза.

Дмитро Медведєв уточнив, що не йдеться про право на самооборону — "це пряма й очевидна підстава для використання нами ядерної зброї".

Пост Дмитра Медведєва

11 січня під час візиту в Естонію президента України Володимира Зеленського президент Естонії Алан Каріс на спільному брифінгу підтвердив, що низка сил на Заході "на неформальних зустрічах у кулуарах" порушують тему можливого перемир'я України та РФ. Але він виступив із підтримкою ідеї Зеленського продовжувати бойові зіткнення до перемоги України.

Каріс також розкритикував обмеження, які не дають змоги широко застосовувати західні озброєння. За його словами, в України має бути можливість завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ. Вашингтон та інші країни виступають проти цього.

Нагадаємо, що напередодні міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що настав час "дипломатичних дій" у напрямі переговорів із РФ.

Також повідомлялося, що наприкінці грудня Медведєв висловився щодо мирних переговорів з Україною і назвав Київ та Одесу — "тимчасово окупованими".