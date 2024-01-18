Голова МЗС РФ Лавров заявив, що Захід погрожує ядерною зброєю (відео)

За словами Лаврова, російський президент ніколи не погрожував застосувати ядерну зброю, втім такі погрози начебто постійно звучали від Заходу.

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За словами очільника російського МЗС Сергія Лаврова, Володимир Путін ніколи не погрожував ядерною зброєю, втім це начебто робив Захід. Відповідну заяву він зробив під час пресконференції 18 січня, повідомляє "РБК".

Він пояснив, що російський президент жодного разу не погрожував ядерною зброєю "на відміну від європейців та американців".

Також Лавров згадав Німеччину, яка заявляла, що у НАТО теж є ядерна зброя, і слова колишньої прем’єр-міністерки Великої Британії Ліз Трасс. Зокрема, вона, як писали медіа, сказала у 2022 році, що готова натиснути на "ядерну кнопку" у разі потреби.

Погрози РФ ядерною зброєю

Варто зазначити, що у Росії неодноразово погрожували застосувати ядерну зброю. Так, у червні минулого року Володимир Путін заявив на Петербурзькому міжнародному економічному форуму, що Росія може використати ядерну зброю у війні проти України.

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За його словами, це можливо у тому разі, якщо буде загроза для існування Російської Федерації. Також він сказав, що наявність ядерної зброї начебто гарантує Росії безпеку.

Неодноразово погрози застосувати ядерну зброю звучали від заступника голови Ради національної безпеки РФ Дмитра Медведєва. До прикладу, нещодавно він прокоментував інформацію про те, що Україна може завдавати ударів по РФ західною далекобійною зброєю. На це Медведєв сказав, що Україна ризикує нарватися на удари ядерною зброєю.

Нагадаємо, у жовтні Володимир Зеленський попереджав, що РФ посилює свої ядерні погрози. Втім, на його думку, такими заявами Росія лише показує свою слабкість, коли битва на полі бою та дипломатія не дали результатів.