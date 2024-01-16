Військова доктрина Білорусі хоче здаватися миролюбною, проте говорить про застосування ядерної зброї

У новій Військовій доктрині Білорусі зафіксовано розміщення на території країни тактичної ядерної зброї і сказано про можливість її застосування.

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Проєкти нової Військової доктрини Білорусі та Концепції національної безпеки були розглянуті у вівторок, 16 січня, на засіданні Ради безпеки республіки. Про це заявив міністр оборони країни Віктор Хренін, як пише видання "Беларусь сегодня".

За його словами, Військова доктрина — це основний документ, в якому містяться ключові положення щодо миру і війни, застосування військової сили в рамках реагування на можливі виклики і загрози. Як підкреслив Хренін, ключовим посилом нинішньої доктрини є те, що Білорусь нікого не називає ворогами.

"Сьогодні (16 січня. — Ред.) на Раді Безпеки було представлено проєкт оновленої Військової доктрини. Найголовніше, що в цьому документі збережено спадкоємність. Дух нашої доктрини — миролюбний характер нашого народу. Ми чітко підкреслюємо і говоримо, що Республіка Білорусь не розглядає жоден народ як свого ворога, незважаючи на дії їхніх урядів", — заявив Хренін.

Водночас у новій Військовій доктрині зафіксовано розміщену на території країни тактичну ядерну зброю і можливості її застосування в рамках цього документа.

"Доктрина стала адресною: ми чітко називаємо джерела воєнних загроз нашій країні. Вона посилила зв'язок із проєктом Концепції національної безпеки: ми чітко вибудували й сформулювали ті заходи, яких держава вживатиме в разі виникнення ризиків, викликів і загроз. У рамках реагування на можливі військові загрози ми чітко визначили і доводимо погляди Республіки Білорусь на застосування розміщеної на нашій території тактичної ядерної зброї", — акцентував увагу міністр оборони на ключових моментах.

Крім того, у Військовій доктрині віддали належне зобов'язанням Білорусі як члена ОДКБ — вони зібрані в новій главі, в якій врахували, зокрема, досвід спроби держперевороту в Казахстані 2022 року.

Однак зазначені документи врешті мають бути схвалені та затверджені Всебілоруськими народними зборами.

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Нагадаємо, у грудні 2023 року в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що небезпека на кордоні з Білоруссю не змінилася.

10 січня повідомлялося, що в Білорусі залишаються кілька сотень "вагнерівців", проте кількість техніки продовжує зменшуватися. Імовірно, її вивозять і передають російським військовим.