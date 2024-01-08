Білорусь будує військове містечко біля України: чи можуть його використати для нападу (фото)

За словами анонімного колишнього білоруського офіцера, у майбутньому росіяни, з огляду на свої попередні помилки, нападуть на Чернігів з боку Росії. Їм знадобиться база на території Гомельської області для ротації та постачання.

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У Гомельській області Білорусі, недалеко від кордону з Україною, почалося будівництво нового військового містечка та полігону. Будівництво ведеться на території колишнього піонерського табору "Чайка". Про це пише білоруська служба "Радіо Свобода".

Замовником будівництва виступає Управління капітального будівництва Збройних сил Республіки Білорусь, генеральним підрядником — Гомельський домобудівний комбінат будівельного управління № 243. Проєкт розроблено інститутом "Військовий проєкт". Терміни будівництва першої черги міста: жовтень 2023 р. — березень 2024 р.

Паспорт військового об'єкта, який будують у Білорусі поруч з Україною Фото: Радіо Свобода

За словами співрозмовника "Свободи", зараз на місці колишнього табору стоїть будівельна техніка, робітники прокладають комунікації. Також повідомляють, що поруч із новим об'єктом зараз діє 1393-тя артилерійська боєкомплектна база, в/ч 52208 (село Прибор Гомельської області).

Будівництво військового міста в Білорусі Містечко будують недалеко від України

Чи можуть використати військове містечко для нападу на Україну

Український військовий експерт Олег Жданов вважає, що, найімовірніше, у новому військовому містечку розміститься гарнізон, завданням якого буде прикриття державного кордону. Однак він не виключає, що місто може бути використане російськими військовими, як це сталося з аеродромами в Зябравці та Великому Бокові.

"На мій погляд, у Білорусі все ще існує оборонна військова доктрина, на відміну від російської. А ось якщо політичне об'єднання Білорусії та Росії відбудеться, то доктрина зміниться на наступальну. Тоді це буде військова база для нападу", — заявив Жданов.

Колишній білоруський офіцер, який зараз воює в полку Калиновського (ім'я не названо з міркувань безпеки), заявив, що нове військове містечко може стати передовою базою в разі можливого нападу на Україну з півночі.

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"Найімовірніше, у майбутньому росіяни, враховуючи свої попередні помилки, нападуть на Чернігів з боку РФ. Їм знадобиться така сама база на території Гомельської області для ротації, постачання тощо", — припустив військовий.

Військовий додав, що ЗС РФ можуть у майбутньому планувати захоплення Чернігова, і це буде для них "перемогою" — захоплення обласного центру України та майданчика для завдання ударів по Києву.

Нагадаємо, у грудні 2023 року в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що небезпека на кордоні з Білоруссю не змінилася.