Беларусь строит военный городок возле Украины: могут ли его использовать для нападения (фото)

По словам анонимного бывшего белорусского офицера, в будущем россияне, учитывая свои предыдущие ошибки, нападут на Чернигов со стороны России. Им понадобится база на территории Гомельской области для ротации и снабжения.

Related video

В Гомельской области Беларуси, недалеко от границы с Украиной, началось строительство нового военного городка и полигона. Строительство ведется на территории бывшего пионерского лагеря "Чайка". Об этом пишет беларусская служба "Радио Свобода".

Заказчиком строительства выступает Управление капитального строительства Вооруженных сил Республики Беларусь, генеральным подрядчиком — Гомельский домостроительный комбинат строительного управления № 243. Проект разработан институтом "Военный проект". Сроки строительства первой очереди города: октябрь 2023 г. – март 2024 г.

Паспорт военного объекта, который строят в Беларуси рядом с Украиной Фото: Радио Свобода

По словам собеседника "Свободы", сейчас на месте бывшего лагеря стоит строительная техника, рабочие прокладывают коммуникации. Также сообщается, что рядом с новым объектом сейчас действует 1393-я артиллерийская боекомплектная база, в/ч 52208 (деревня Прибор Гомельской области).

Строительство военного города в Беларуси Городок строят недалеко от Украины

Могут ли использовать военный городок для нападения на Украину

Украинский военный эксперт Олег Жданов считает, что, скорее всего, в новом военном городке разместится гарнизон, задачей которого будет прикрытие государственной границы. Однако он не исключает, что город может быть использован российскими военными, как это произошло с аэродромами в Зябравке и Великом Бокове.

"На мой взгляд, в Беларуси все еще существует оборонительная военная доктрина, в отличие от российской. А вот если политическое объединение Белоруссии и России состоится, то доктрина сменится на наступательную. Тогда это будет военная база для нападения", — заявил Жданов.

Бывший белорусский офицер, который сейчас воюет в полку Калиновского (имя не названо в целях безопасности), заявил, что новый военный городок может стать передовой базой в случае возможного нападения на Украину с севера.

Важно

РФ размещает ядерное оружие в Беларуси вблизи границ НАТО, — WSJ

"Скорее всего, в будущем россияне, учитывая свои предыдущие ошибки, нападут на Чернигов со стороны РФ. Им понадобится такая же база на территории Гомельской области для ротации, снабжения и тд", — предположил военный.

Военный добавил, что ВС РФ могут в будущем планировать захват Чернигова, и это будет для них "победой" — захват областного центра Украины и площадки для нанесения ударов по Киеву.

Напомним, в декабре 2023 года в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что опасность на границе с Беларусью не изменилась.