Ситуация с опасностью со стороны Беларуси не изменилась, — ГУР

Украинские пограничники внимательно следят за ситуацией на белорусской границе и укрепляют ее, информируют в разведке.

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Опасность для Украины с территории Беларуси остается неизменной. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель Генерального управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.

"Понятно, что российский диктатор и дальше хотел бы втянуть белорусскую армию в полномасштабную агрессию против Украины, наземную операцию. Но за все это время не удалось этого. Тем не менее, Украина внимательно следит, и Силы безопасности и обороны, и наши пограничники внимательно следят за ситуацией на белорусской границе. Не просто следят, а укрепляют и укрепляют ее. Сейчас ситуация с опасностью со стороны Беларуси не изменилась", — отметил Юсов.

Он добавил, что с точки зрения дополнительных ударных группировок, то новой информации нет.

"Тем не менее, за этим ведется постоянное наблюдение и Украина готовится к различным сценариям. Несмотря на заявления Медведева, а также людей, похожих на Путина, существенно ничего не изменилось", — сказал Андрей Юсов.

Напомним, что на территории Беларуси решили начать внезапную проверку дежурных сил ВВС и ПВО. По информации Министерства обороны, личный состав во время соответствующих мероприятий получил приказ выполнить задачи по выявлению и условному уничтожению контрольных целей.

Ранее сообщалось, что на территории Республики Беларусь, недалеко от границы с Украиной, собираются построить новый военный городок.