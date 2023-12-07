Беларусь построит военный полигон рядом с Украиной, — СМИ

В Гомельской области, которая граничит с Украиной, планируют построить военный полигон на 200 квадратных километров. Аналитики выделили 4 потенциальных места.

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В белорусскую государственную инвестиционную программу добавили строительство в Гомельской области полигон и военный городок для Южного оперативного командования. Об этом сообщает оппозиционное издание Motolko Help.

В Беларуси начали подготовительные работы для строительства полигона и военного городка в Гомельской области. Пока точное место строительства неизвестно, но важно, чтобы объект был рядом с железнодорожной инфраструктурой. В издании пишут, что работы будут проходить на территории двух районов: в Речицком и в Гомельском районах области. Там платформы для загрузки военной техники есть только на станциях "Прибор" и "Якимовка". Это может быть важным для ВС Беларуси, однако не исключено, что для полигона построят где-то еще грузовые платформы.

В тендере, который получили журналисты, указана площадь работ: 200 квадратных километров, но на самом деле площадь строительства полигона может быть меньше. Например, полигон "Репище" у 51-й артиллерийской бригады в Осиповичском районе имеет площадь 19 квадратных километров. Также авторы отмечают, что Южный военный округ в Беларуси еще находится в процессе формирования.

Карта вероятных мест строительства нового полигона Фото: Беларускі Гаюн

Потенциально аналитики выделили 4 места строительства нового полигона:

Лес в районе станций Столпня-1/2, Заселье и Борхов; Лес восточнее Борхова и Якимовки, где базировался 404-й ракетный полк; Лес в районе Свидовки, где также была часть 404-го ракетного полка; Лес в районе Нагорного, Рудни Жигальской и Василево.

Начало строительства военного полигона будет заметно на спутниковых снимках, подытожили авторы.

Напомним, 7 декабря СМИ писали, что армия Беларуси получила на вооружение новые РСЗО "Полонез-М" и радиостанции.

23 ноября стало известно, что белорусам запретили без разрешения переезжать за границу на постоянное место жительства.