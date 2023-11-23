Застряли дома: белорусам запретили без разрешения переезжать за границу на ПМЖ, — СМИ

Как объяснил юрист одному из местных СМИ, правила не позволят выезжать за границу людям призывного возраста, ведь для этого нужно одобрение военкомата.

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Белорусам запретили выезжать на постоянное проживание за границу без соответствующего на это разрешения. Об этом сообщает российское неправительственное издание The Moscow Times ссылаясь на постановление Совета министров Беларуси.

Теперь граждане Беларуси, которые хотят переехать жить за границу, должны за разрешением обращаться в миграционные органы внутри страны.

Отмечается, что кроме соответствующего заявления белорусы должны оформить анкету, в которой указать информацию об образовании, специальности и налоговых обязательствах. Кроме того, миграционным органам придется также предоставить контакты своих родственников.

Далее лицо, желающее выехать за границу на ПМЖ, ждет проверка на то, не запрещено ли ему покидать страну. Информация о военнообязанных отдельно будет уточняться в военкоматах.

Сообщается, что вся проверка продлится до 20 дней. Кроме того, решение об отказе или разрешение на выезд будет оформляться еще до 15 дней. В случае положительного решения в паспорте лица будут ставить соответствующую отметку с датой выдачи разрешения.

Как отметил юрист в комментарии одному из белорусских СМИ, новые правила не позволят выезжать на постоянное место жительства людям призывного возраста, ведь требуется одобрение военкомата.

Кроме того, белорусы, которые получили другое гражданство или вид на жительство в другой стране должны сообщать об этом государство. Поэтому есть риск, что им тоже придется оформлять разрешение на выезд.

Кроме того, издание пишет, что ранее в Беларуси запретили оформлять новые паспорта или продлевать их действие за рубежом. С сентября этого года это можно сделать только на территории Беларуси.

Напомним, 23 ноября в Силах обороны Северного направления рассказали, что Россия не вывела полностью свою армию из Беларуси. Сейчас там находится около нескольких сотен российских военных.

Также в начале ноября президент Беларуси Александр Лукашенко высказался относительно отношений с Польшей и Литвой. По его мнению, Беларусь не виновата в напряженных отношениями с соседними государствами.