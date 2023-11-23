Россияне в Беларуси: стало известно, сколько военных РФ остается в стране (видео)

Ранее появлялась информация, что Россия вывела с территории Беларуси все свои подразделения. Однако, по словам Юрия Повха, скорее это была ротация.

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Российская Федерация пока не вывела полностью свои войска из Беларуси. Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления Юрий Повх.

По его словам, Кремль содержит там небольшой контингент из нескольких сотен личного состава.

"Он (контингент. — Ред.) насчитывается сотнями личного состава. Это персонал и личный состав передающих центров и аэродромные работники", – рассказал Повх.

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Он отметил, что за последние сутки оперативная обстановка на северной границе с Беларусью существенных изменений не испытала.

"Признаков создания ударных группировок врага не выявлено. Также не выявлено аномальных передвижений ВС Беларуси в тактической и оперативно-тактической глубине от границы", — добавил он.

Напомним, ранее появлялась информация, что Россия вывела с территории Беларуси все свои подразделения. Однако, по словам спикера Сил обороны Севера, скорее это была ротация и использование сил и средств, которые Россия тренировала на территории Беларуси.

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Напомним, 30 октября Фокус сообщал, что Лукашенко призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров. Лукашенко считает, что ни одна из воюющих сторон не может добиться существенного успеха.

Кроме того, Фокус писал, что 6 ноября стало известно: спецназ ГУР Украины мог провести зачистку боевиков ЧВК "Вагнер" в Судане. По информации, полученной журналистами из анонимных источников, подразделения ГУР в Судане проводят операцию по зачистке боевиков ЧВК "Вагнер", местных суданских террористов и агентов российских спецслужб.