Росіяни в Білорусі: стало відомо, скільки військових РФ залишається в країні (відео)

Раніше з'являлася інформація, що Росія вивела з території Білорусі всі свої підрозділи. Однак, за словами Юрія Повха, скоріше це була ротація.

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Російська Федерація поки не вивела повністю свої війська з Білорусі. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку Юрій Повх.

За його словами, Кремль утримує там невеликий контингент із кількох сотень особового складу.

"Він (контингент. — Ред.) налічується сотнями особового складу. Це персонал і особовий склад передавальних центрів та аеродромні працівники", — розповів Повх.

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Він зазначив, що за останню добу оперативна обстановка на північному кордоні із Білоруссю істотних змін не зазнала.

"Ознак створення ударних угруповань ворога не виявлено. Також не виявлено аномальних пересувань ЗС Білорусі в тактичній та оперативно-тактичній глибині від кордону", — додав він.

Нагадаємо, раніше з'являлася інформація, що Росія вивела з території Білорусі всі свої підрозділи. Однак, за словами спікера Сил оборони Півночі, скоріше це була ротація і використання сил і засобів, які Росія тренувала на території Білорусі.

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Нагадаємо, 30 жовтня Фокус повідомляв, що Лукашенко закликав Росію і Україну сісти за стіл переговорів. Лукашенко вважає, що жодна зі сторін, що воюють, не може домогтися істотного успіху.

Крім того, Фокус писав, що 6 листопада стало відомо: спецназ ГУР України міг провести зачистку бойовиків ПВК "Вагнер" у Судані. За інформацією, отриманою журналістами з анонімних джерел, підрозділи ГУР у Судані проводять операцію із зачистки бойовиків ПВК "Вагнер", місцевих суданських терористів і агентів російських спецслужб.