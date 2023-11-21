"Порушує всі основні принципи": РФ та Білорусь заблокували обрання Естонії головою ОБСЄ

Речниця МЗС Естонії Бретті Сарапуу зазначила, що наступного тижня відбудеться зустріч міністрів закордонних справ ОБСЄ в Скоп'є, де це питання знову буде на порядку денному. Однак наразі ситуація неясна.

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На засіданні Постійної ради Організації з безпеки і співробітництва в Європі, яке проходило у Відні 21 листопада Російська Федерація разом з Республікою Білорусь наклали вето на затвердження Естонії наступним головою ОБСЄ у 2024 році. Про це повідомила речниця МЗС Естонії Бретті Сарапуу в коментарі ERR.

"Росія і Білорусь наклали вето на кандидатуру Естонії під час голосування послів", – сказала Сарапуу. Оскільки рішення в ОБСЄ приймаються консенсусом, обрати Естонію головою організації не вдалося.

Відповідаючи на питання, що буде далі, Сарапуу визнала, що ситуація неясна. "Оскільки Естонія є також спільним кандидатом країн Європейського Союзу, ми, безумовно, будемо обговорювати це з іншими країнами ЄС", – повідомила Сарапуу.

Вона також сказала, що наступного тижня відбудеться зустріч міністрів закордонних справ ОБСЄ в Скоп'є, столиці Північної Македонії, яка наразі є головуючою країною даної організації. Очікується, що це питання знову буде на порядку денному.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна та голова комісії Рійгікогу із закордонних справ Марко Міхкельсон коментуючи ситуацію зазначив, що країни не повинні піддаватися тиску РФ.

"Росія своїми діями блокує роботу всієї організації, оскільки вже кілька років Москва не дозволяє затвердити бюджет організації, організовувати офіційні заходи ОБСЄ, продовжувати польові місії, а також поклала край усім місіям ОБСЄ в Україні, що стала жертвою російської агресії", — заявив Цахкна.

На його думку, ОБСЄ має твердо відстоювати свої основні цінності та поступки агресору мають бути виключені.

"У ситуації, коли Росія порушує всі основні принципи ОБСЄ, ведучи кровопролитну агресивну війну, неприпустимо підкорятися вимогам Москви, зокрема бажання, щоб наступний голова ОБСЄ не був союзником НАТО", — підкреслив міністр.

Нагадаємо, 1 липня повідомлялося, що Парламентська асамблея ОБСЄ визнала РФ спонсором тероризму. Дісталося і ПВК "Вагнер", які тепер офіційно є терористичною організацією.