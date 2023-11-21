"Нарушает все основные принципы": РФ и Беларусь заблокировали избрание Эстонии председателем ОБСЕ

Пресс-секретарь МИД Эстонии Бретти Сарапуу отметила, что на следующей неделе состоится встреча министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье, где этот вопрос снова будет на повестке дня. Однако пока ситуация неясна.

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На заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое проходило в Вене 21 ноября Российская Федерация вместе с Республикой Беларусь наложили вето на утверждение Эстонии следующим председателем ОБСЕ в 2024 году. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Эстонии Бретти Сарапуу в комментарии ERR.

"Россия и Беларусь наложили вето на кандидатуру Эстонии во время голосования послов", — сказала Сарапуу. Поскольку решения в ОБСЕ принимаются консенсусом, избрать Эстонию председателем организации не удалось.

Отвечая на вопрос, что будет дальше, Сарапуу признала, что ситуация неясна. "Поскольку Эстония является также общим кандидатом стран Европейского Союза, мы, безусловно, будем обсуждать это с другими странами ЕС", — сообщила Сарапуу.

Она также сказала, что на следующей неделе состоится встреча министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье, столице Северной Македонии, которая сейчас является председательствующей страной данной организации. Ожидается, что этот вопрос снова будет на повестке дня.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна и председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон комментируя ситуацию отметил, что страны не должны поддаваться давлению РФ.

"Россия своими действиями блокирует работу всей организации, поскольку уже несколько лет Москва не позволяет утвердить бюджет организации, организовывать официальные мероприятия ОБСЕ, продолжать полевые миссии, а также положила конец всем миссиям ОБСЕ в Украине, ставшей жертвой российской агрессии", — заявил Цахкна.

По его мнению, ОБСЕ должна твердо отстаивать свои основные ценности и уступки агрессору должны быть исключены.

"В ситуации, когда Россия нарушает все основные принципы ОБСЕ, ведя кровопролитную агрессивную войну, недопустимо подчиняться требованиям Москвы, в частности желанию, чтобы следующий председатель ОБСЕ не был союзником НАТО", — подчеркнул министр.

Напомним, 1 июля сообщалось, что Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ спонсором терроризма. Досталось и ЧВК "Вагнер", которые теперь официально являются террористической организацией.