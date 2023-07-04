Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ спонсором терроризма: досталось и "вагнеровцам"

По словам нардепа Евгении Кравчук, впервые в официальном документе международной организации были закреплены такие формулировки по отношению к Кремлю. Работа на дипломатическом фронте продолжается.

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Парламентская ассамблея ОБСЕ (ПА ОБСЕ) признала Российскую Федерацию спонсором терроризма. Досталось и ЧВК "Вагнер", которые теперь официально являются террористической организацией. Об этом написала нардеп Евгения Кравчук на своей странице в социальной сети Facebook 4 июля.

По ее словам, члены ПА ОБСЕ в Ванкувере завершили работу на сессии и подытожили это принятием итоговой декларации.

Она гласит, что терроризм является одной из самых больших угроз для международной безопасности и мира, а действия российской армии и наемников из ЧВК "Вагнер" можно охарактеризовать именно так.

В связи с этим, государства, которые являются полноценными членами ОБСЕ, обязаны незамедлительно принять меры. Один из шагов — объявление частной военной компании Евгения Пригожина террористической организацией.

В декларации также впервые за время полномасштабной войны прописали одни из самых важных пунктов, а именно:

призыв международного сообщества ужесточить международные нормы, которые бы четко признавали террористический характер действий ЧВК "Вагнер";

усиление ответственности Российской Федерации как государства-спонсора этой террористической организации;

призыв не допустить вовлечения таких субъектов в межгосударственные отношения.

"Впервые такая формулировка закреплена в официальном документе международной организации! Надеюсь, что это решение станет катализатором признания государства-агрессора спонсором терроризма не только в США, но и во всем мире. Ведь терроризм не должен оставаться без внимания и справедливого наказания", — говорится в сообщении.

В конце Евгения Кравчук добавила, что работа на дипломатическом фронте продолжается.

Напомним, 22 мая сообщалось, что Парламентская ассамблея НАТО признала преступления РФ "геноцидом", а идеологию "рашизмом". По словам главы украинской делегации Егора Чернева, было проведено десятки и сотни часов переговоров, чтобы добиться такого решения и оно было единогласным.