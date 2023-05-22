Парламентская ассамблея НАТО признала преступления РФ "геноцидом", а идеологию — "рашизмом"

По словам главы украинской делегации Егора Чернева, было проведено десятки и сотни часов переговоров, чтобы добиться такого решения. Решение было единогласным.

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Парламентская ассамблея (ПА) НАТО окончательно признала действия со стороны Российской Федерации геноцидом украинского народа. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал глава постоянной украинской делегации, народный депутат Егор Чернев 22 мая.

По его словам, также террористический режим в России был признан "рашизмом", и решение было единогласным.

"На сессии Ассамблеи в Люксембурге мы добились принятия чрезвычайно сильной декларации, которая будет иметь далеко идущие политические последствия. Это наша дипломатическая победа. Все наши ключевые пожелания по поводу финального текста декларации учтены. Там есть и поддержка международного трибунала, и помощь Украине к победе и после нее, и осуждение идеологии рашизма, и восстановление территориальной целостности", — говорится в сообщении.

Парламентская ассамблея НАТО признала действия РФ в Украине геноцидом Фото: Facebook/Егор Чернев

Кроме того, ПА НАТО призвала правительства своих стран принять решение и объявить о том, что в будущем Украина сможет стать полноценным членом НАТО и тем самым согласовать следующие шаги для осуществления этой цели. Сделать они это должны на саммите Альянса в Вильнюсе, который состоится уже в июле.

Отдельно Егор Чернев отметил, что Украина долго боролась за то, чтобы были принятые прямые и четкие формулировки. Были проведены десятки и сотни часов переговоров при помощи мессенджеров или выступлений с высоких трибун.

"Фундамент саммита НАТО в Вильнюсе заложен. Парламентарии стран Альянса свою позицию высказали. Теперь дело за правительствами", — говорится в сообщении.

Напомним, 2 мая сообщалось, что Верховная Рада официально признала рашизм государственной идеологией России и обратилась в ООН. Депутаты призвали европейские институции, ООН и правительства и парламенты иностранных государств поддержать инициативу.