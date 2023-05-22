Парламентська асамблея НАТО визнала злочини РФ "геноцидом", а ідеологію — "рашизмом"

За словами голови української делегації Єгора Чернєва, було проведено десятки та сотні годин переговорів, щоб добитися такого рішення. Воно було одноголосним.

Related video

Парламентська асамблея (ПА) НАТО остаточно визнала дії з боку Російської Федерації геноцидом українського народу. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написав голова постійної української делегації, народний депутат Єгор Чернєв 22 травня.

За його словами, також терористичний режим у Росії було визнано "рашизмом", і рішення було одноголосним.

"На сесії Асамблеї в Люксембурзі ми домоглися прийняття надзвичайно сильної декларації, яка матиме далекосяжні політичні наслідки. Це наша дипломатична перемога. Всі наші ключові побажання щодо фінального тексту декларації враховані. Там є і підтримка міжнародного трибуналу, і допомога Україні до перемоги та після неї, і засудження ідеології рашизму, і відновлення територіальної цілісності", — йдеться у повідомленні.

Парламентська асамблея НАТО визнала дії РФ в Україні геноцидом Фото: Facebook/Егор Чернев

Крім того, ПА НАТО закликала уряди своїх країн ухвалити рішення та оголосити про те, що в майбутньому Україна зможе стати повноцінним членом НАТО і тим самим узгодити наступні кроки для здійснення цієї мети. Зробити вони це мають на саміті Альянсу у Вільнюсі, який відбудеться вже у липні.

Окремо Єгор Черньов зазначив, що Україна довго боролася за те, щоб були прийняті прямі та чіткі формулювання. Було проведено десятки та сотні годин переговорів за допомогою месенджерів або виступів із високих трибун.

"Фундамент саміту НАТО у Вільнюсі закладено. Парламентарі країн Альянсу свою позицію висловили. Тепер справа за урядами", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2 травня повідомлялося, що Верховна Рада офіційно визнала рашизм державною ідеологією Росії та звернулася до ООН. Депутати закликали європейські інституції, ООН та уряди та парламенти іноземних держав підтримати ініціативу.