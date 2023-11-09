"Редкое событие": часть "вагнеровцев" из Беларуси вывезли в Мали, — Беларускі Гаюн (карта)

По словам аналитиков, в октябре в Беларусь прилетели 2 самолеты, связанные с наемниками. Речь идет о самолете Ил-76, который приземлился на аэродроме "Бобруйск" 12 октября, а также о так называемом "Борте Пригожина" Beech C90GTi King Air, севшем в аэропорту "Гомель" 31 октября.

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За месяц в Беларусь прилетели два самолета, которые связаны с ЧВК "Вагнер". Предполагается, что часть наемников могли вывезти в Мали. Об этом сообщили аналитики мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

"За месяц нами зафиксированы прилеты двух самолетов, связанных с наемниками", — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о самолете Ил-76, который приземлился на аэродроме "Бобруйск" еще 12 октября, а также о так называемом "Борте Пригожина" Beech C90GTi King Air, севшем в аэропорту "Гомель" 31 октября.

По словам аналитиков, транспортный самолет Ил-76 российской грузовой авиакомпании "Abakan Air" пробыл в Беларуси более суток.

"Во-первых, стоит отметить, что сам прилет на аэродром "Бобруйск" — весьма редкое событие, не говоря уже о том, что это ближайший аэродром к лагерю ЧВК "Вагнер" в д. Цель. Во-вторых, интересен дальнейший маршрут борта — через Тунис он улетел в Мали", — говорится в сообщении.

Самолеты ЧВК Вагнер в Беларуси Фото: Беларускі Гаюн

В мониторинговой группе отметили, что в Мали может находиться до 1000 наемников ЧВК "Вагнер", они помогают местным властям в лице военной хунты.

"Таким образом, есть все основания полагать, что прилет самолета Ил-76 был связан с деятельностью ЧВК "Вагнер". Не исключено, что самолет осуществлял перевозку наемников из Беларуси в Мали", — заявили аналитики.

Что касается Борта Пригожина, то, как говорится в отчете, 31 октября в аэропорт "Гомель" из Санкт-Петербурга. Он пробыл там 6 часов и 50 минут. На данный момент цель его прилета неизвестна.

Напомним, что 6 ноября СМИ сообщали, что спецназ ГУР Украины мог провести зачистку боевиков ЧВК "Вагнер" в Судане. По информации, полученной журналистами из анонимных источников, подразделения ГУР в Судане проводят операцию по зачистке боевиков ЧВК "Вагнер", местных суданских террористов и агентов российских спецслужб.