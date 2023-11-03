"Мы один народ": Лукашенко заявил, что Беларусь наладит отношения с Литвой и Польшей

По словам политика, соседи якобы не могут жить плохо, ведь их не выбирают. Все разногласия решатся и связь будет такой, как "в советские времена".

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Александр Лукашенко убежден, что Беларусь сможет восстановить отношения с соседними странами, ведь у них якобы есть много общего. Об этом политик сообщил во время поездки в один из приграничных регионов 3 ноября.

Один из местных жителей спросил у Александра Лукашенко, смогут ли граждане двух европейских стран якобы настоять на том, чтобы власть "работала в интересах своего государства, а не Запада". У политика нет сомнений на этот счет.

"И Литва — мы восстановим отношения, и Польша — они никуда не денутся. Основной принцип — соседи не могут жить плохо. Я всегда говорю: соседи от Бога, их не выбирают. Бывают разногласия, ссоры и так далее — это преходящее время. Придут времена, когда мы будем жить с ними так, как это было всегда, и в советские времена", — считает Лукашенко.

В то же время он добавил, что Беларусь не виновата в напряженных отношениях с соседними государствами и обещает продолжать политику, которая якобы в интересах народа, а не кого-то еще.

Также политик верит в восстановление нормальных связей с Литвой и Польшей.

"Рано или поздно соседние страны восстановят отношения. Подождем. У нас катастрофы нет. Я не говорю, что у нас шикарная жизнь во всех отношениях. Но у нас человек… если ты хочешь заработать чуть больше для семьи, ты сможешь. Поддерживайте отношения с литовцами, поляками, с ними не надо ссориться. Мы один народ фактически", — подытожил Лукашенко.

Напомним, 3 ноября сообщалось, что Александр Лукашенко выступил с очередным циничным заявлением о войне с Украиной. По его мнению, Соединенные штаты Америки должны прекратить военную поддержку Киева и тогда победу в войне одержит РФ.