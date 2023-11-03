"Предупреждал Зеленского": Лукашенко выступил с очередним циничным заявлением о войне с Украиной

По словам Александра Лукашенко, Соединенные штаты Америки должны прекратить военную поддержку Украине и тогда победу в войне одержит РФ.

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Политик Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина "все равно будет наша" и подчеркнул, что для США Украина теряет приоритет, ведь украинский президент Владимир Зеленский, по слухам, рассматривает возможность покинуть страну. Об этом Лукашенко сообщил на встрече с представителями трудового коллектива и строителями Белорусской АЭС, работниками социальной инфраструктуры и жителями Островца, цитирует "Белта".

"Украина все равно будет наша. Никому эта Украина не нужна. Заварушка на Ближнем Востоке… Я же предупреждал, когда война началась, Зеленскому звонил: "Володя, послушай меня, опытного человека, не первый год работаю. Как только где-то какая-то заварушка, про тебя забудут". И что происходит? Украина отходит на задний план. Головой надо думать, прежде чем втягивать страну в ту или иную авантюру", — сказал белорусский политик.

Лукашенко подчеркнул свои слова, сравнивая ситуацию с Украиной с примером Афганистана, где американские войска прекратили поддержку.

"Кинули и уехали. Точно так будет и здесь", — сказал он.

По мнению Лукашенко, США – "далеко, они большие, им это сто лет не надо".

Напомним, 30 октября Александр Лукашенко призвал Украину и Россию к переговорам "о земле и о мире". По его словам, на фронте сложилась тупиковая ситуация, и "никто не может ничего сделать".

Ранее лидер Беларуси заявлял, что поставки ракет ATACMS в Украину осуществляет эскалацию в войне. Он отметил, что РФ никогда с этим не смирится.