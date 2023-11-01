"В полной зависимости": почему Лукашенко до сих пор не ввел войска в Украину (видео)

Дипломат Роман Бессмертный убежден, что армию Беларуси контролирует Москва. Однако, по его словам, использовать эти силы против Украины нет возможности по двум причинам.

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Лидер Беларуси Александр Лукашенко не контролирует силовые структуры в стране и является марионеткой Кремля. Об этом в комментарии Фокусу 1 ноября рассказал украинский политик и дипломат, Роман Бессмертный.

"Что контролирует Лукашенко? Территориальную оборону, которая, как ни странно, в Беларуси создана. Она не такая серьезная, но он ее контролирует. Он не контролирует ни Министерство обороны, ни Генштаб. Он контролирует Следственный комитет, но не КГБ и разведку", — отметил эксперт.

По словам политика, говорить о влиянии Лукашенко на принятие решений по поводу белорусских войск — это "обманывать себя". Армию Беларуси полностью контролирует Россия.

"Лукашенко в полной зависимости. Он является марионеткой кремлевского фюрера", — подчеркнул Бессмертный.

Он объяснил, что Москва контролирует большинство силовых структур в Беларуси. Исключением являются лишь "отдельные фрагменты".

Почему Беларусь до сих пор не приняла участие в войне?

Эксперт напомнил, что в Беларуси уже дважды отправляли в отставку руководство, которое отвечало за мобилизацию населения. По его словам, целью было собрать кадры для частных армий и увеличить их количество.

"Для нынешних условий белорусское войско — это то, что называются пушечным мясом. Оно не способно осуществлять операции с актуальными требованиями. Особенно, то, что касается театра военных действий в Украине", — пояснил Бессмертный,

Он отметил, что это и не дает возможность бросить белорусские силы в бои. Кроме того, на ситуацию влияют и настроения внутри страны. Политик заверил, что большинство белорусов — против боевых действий в Украине. В то же время он призвал не забывать, что часть населения все же поддерживает действия Путина.

Комментарий Романа Бессмертного (о Лукашенко — с 17:38)

Напомним, 30 октября Александр Лукашенко призвал Украину и Россию к переговорам "о земле и о мире". По его словам, на фронте сложилась тупиковая ситуация, и "никто не может ничего сделать".

Ранее лидер Беларуси заявлял, что поставки ракет ATACMS в Украину осуществляет эскалацию в войне. Он отметил, что РФ никогда с этим не смирится.