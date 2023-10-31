"Как для своих": Лукашенко требует от России компенсации — детали

Строительство Белорусской АЭС планировали завершить в 2020 году, впрочем сроки завершения работ были перенесены на 2022 год. Работы проводились за кредитные средства предоставленные Россией, российской компанией и по их же технологиям.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от России заплатить компенсацию за задержку с ведением в эксплуатацию Белорусской АЭС (БелАЭС). Об этом пишет Радио Свобода.

По словам белорусского лидера, сроки ввода в эксплуатацию сместились из-за российской стороны. Тем временем Россия предложила на замену продавать Беларуси ядерное топливо "как для своих станций" и пятилетнюю гарантию на основные узлы.

"Естественно, по договору мы поставили перед ними вопрос о компенсации. Это скрывать не надо. Ничего там чрезвычайного не было",- сообщил Александр Лукашенко.

Белорусская АЭС: что известно

Белорусская атомная электростанция (БелАЭС) расположена недалеко от г. Островец Гродненской области и состоит из двух энергоблоков. Ее строительство началось в 2011 году. На выполнение работ Беларусь взяла у России кредит в размере 10 млрд долларов на 15 лет.

В частности, ввод в эксплуатацию второго энергоблока Беларусь планировала на 2020 год. Впрочем официально сроки завершения были перенесены на 2022 год. Строили станцию по российскому проекту "ВВЭР-1200". Официально открыли первый энергоблок АЭС 7 ноября 2020 года, а второй — в конце 2022 года.

Отметим, что вскоре после открытия первого энергоблока АЭС приостановила работу из-за взрыва трансформатора напряжения. Уже 20 ноября 2020 года атомная электростанция возобновила работу. Также в апреле прошлого года СМИ сообщали о вероятном облучении персонала на Белорусской АЭС.

Такое строительство в Беларуси негативно восприняли в соседних государствах. Так, еще в 2019 году Даля Грибаускайте, на тот момент президент Литвы, заявила, что площадка для атомной станции является опасной, а АЭС представляет угрозу.

Тогда же в Литве заявили, что строительство ведется с нарушением требований безопасности и без соблюдения международных стандартов.

Также в 2020 году страны Балтии официально отказались покупать электроэнергию у Беларуси. Причиной этому стал запуск атомной электростанции в г. Островец.

В мае 2023 года Литовская государственная инспекция по безопасности атомной энергетики официально направила в министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси письмо с просьбой прекратить эксплуатацию АЭС. Тогда Беларуси потребовали остановить работу энергоблоков до решения всех вопросов безопасности.

Напомним, недавно парламентарий Британии призвал усилить санкции из-за удара России по Хмельницкой АЭС 25 октября. Оккупанты атаковали электростанцию беспилотниками, в результате чего взрывной волной были повреждены нежилые помещения, жилые дома и транспортные средства. Также без света в результате удара осталось около 2 тысяч человек в городах Славута и Нетешин.