"Як для своїх": Лукашенко вимагає від Росії компенсації — деталі

Будівництво Білоруської АЕС планували завершити у 2020 році, втім терміни завершення робіт були перенесені на 2022 рік. Роботи проводилися за кредитні кошти надані Росією, російською компанію та за їхніми ж технологіями.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко вимагає від Росії заплатити компенсацію за затримку із веденням в експлуатацію Білоруської АЕС (БелАЕС). Про це пише Радіо Свобода.

За словами білоруського лідера, терміни введення в експлуатацію змістилися через російську сторону. Тим часом Росія запропонувала на заміну продавати Білорусі ядерне паливо "як для своїх станцій" та п'ятирічну гарантію на основні вузли.

"Природно, за договором ми поставили перед ними питання про компенсації. Це приховувати не треба. Нічого там надзвичайного не було",— повідомив Олександр Лукашенко.

Білоруська АЕС: що відомо

Білоруська атомна електростанція (БілАЕС) розташована неподалік м. Островець Гродненської області та складається з двох енергоблоків. ЇЇ будівництво розпочалося у 2011 році. На виконання робіт Білорусь взяла у Росії кредит у розмірі 10 млрд доларів на 15 років.

Зокрема, введення в експлуатацію другого енергоблоку Білорусь планувала на 2020 рік. Втім офіційно строки завершення були перенесені на 2022 рік. Будували станцію за російським проєктом "ВВЕР-1200". Офіційно відкрили перший енергоблок АЕС 7 листопада 2020 року, а другого – наприкінці 2022 року.

Зазначимо, що невдовзі після відкриття першого енергоблоку АЕС призупинила роботу через вибух трансформатора напруги. Вже 20 листопада 2020 року атомна електростанція відновила роботу. Також у квітні минулого року ЗМІ повідомляли про ймовірне опромінення персоналу на Білоруській АЕС.

Таке будівництво у Білорусі негативно сприйняли у сусідніх державах. Так, ще у 2019 році Даля Грибаускайте, на той момент президентка Литви, заявила, що майданчик для атомної станції є небезпечним, а АЕС становить загрозу.

Тоді ж у Литві заявили, що будівництво ведеться з порушенням вимог безпеки та без дотримання міжнародних стандартів.

Також у 2020 році країни Балтії офіційно відмовилися купувати електроенергію у Білорусі. Причиною цьому став запуск атомної електростанції у м. Островець.

У травні 2023 року Литовська державна інспекція з безпеки атомної енергетики офіційно направила до міністерства з надзвичайних ситуацій Білорусі лист з проханням припинити експлуатацію АЕС. Тоді Білорусі висловили вимогу зупини роботу енергоблоків до вирішення всіх безпекових питань.

Нагадаємо, нещодавно парламентар Британії закликав посилити санкції через удар Росії по Хмельницькій АЕС 25 жовтня. Окупанти атакували електростанцію безпілотниками, внаслідок чого вибуховою хвилею було пошкоджено нежитлові приміщення, житлові будинки та транспортні засоби. Також без світла внаслідок удару залишилося близько 2 тисяч осіб у містах Славута та Нетішин.