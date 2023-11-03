"Попереджав Зеленського": Лукашенко виступив із черговою цинічною заявою про війну з Україною

За словами Олександра Лукашенка, Сполучені Штати Америки повинні припинити військову підтримку Україні, і тоді перемогу у війні здобуде РФ.

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Політик Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна "все одно буде наша" та наголосив, що для США Україна втрачає пріоритет, адже український президент Володимир Зеленський, за чутками, розглядає можливість покинути країну. Про це Лукашенко повідомив на зустрічі з представниками трудового колективу та будівельниками Білоруської АЕС, працівниками соціальної інфраструктури та жителями Островця, цитує "Белта".

"Україна все одно буде наша. Нікому ця Україна не потрібна. Заварушка на Близькому Сході... Я ж попереджав, коли війна почалася, Зеленському дзвонив: "Володя, послухай мене, досвідчену людину, не перший рік працюю. Як тільки десь якась заварушка, про тебе забудуть". І що відбувається? Україна відходить на задній план. Головою треба думати, перш ніж втягувати країну в ту чи іншу авантюру", — сказав білоруський політик.

Лукашенко підкреслив свої слова, порівнюючи ситуацію з Україною з прикладом Афганістану, де американські війська припинили підтримку.

"Кинули й поїхали. Точно так само буде й тут", — сказав він.

На думку Лукашенка, США — "далеко, вони великі, їм це сто років не треба".

Нагадаємо, 30 жовтня Олександр Лукашенко закликав Україну та Росію до переговорів "про землю та про мир". За його словами, на фронті склалася тупикова ситуація, і "ніхто не може нічого зробити".

Раніше лідер Білорусі заявляв, що постачання ракет ATACMS в Україну здійснює ескалацію у війні. Він зазначив, що РФ ніколи з цим не змириться.