За словами політика, сусіди нібито не можуть жити погано, адже їх не обирають. Усі розбіжності вирішаться і зв'язок буде такий, як "у радянські часи".

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Олександр Лукашенко переконаний, що Білорусь зможе відновити відносини із сусідніми країнами, адже у них нібито є багато спільного. Про це політик повідомив під час поїздки в один із прикордонних регіонів 3 листопада.

Один із місцевих жителів запитав у Олександра Лукашенка, чи зможуть громадяни двох європейських країн нібито наполягти на тому, щоб влада "працювала в інтересах своєї держави, а не Заходу". У політика немає сумнівів щодо цього.

"І Литва — ми відновимо відносини, і Польща — вони нікуди не подінуться. Основний принцип — сусіди не можуть жити погано. Я завжди кажу: сусіди від Бога, їх не обирають. Бувають розбіжності, сварки тощо — це минущий час. Настануть часи, коли ми будемо жити з ними так, як це було завжди, і в радянські часи", — вважає Лукашенко.

Водночас він додав, що Білорусь не винна в напружених відносинах із сусідніми державами й обіцяє продовжувати політику, яка нібито в інтересах народу, а не когось іще.

Також політик вірить у відновлення нормальних зв'язків із Литвою та Польщею.

"Рано чи пізно сусідні країни відновлять відносини. Почекаємо. У нас катастрофи немає. Я не кажу, що у нас шикарне життя в усіх відношеннях. Але в нас людина... якщо ти хочеш заробити трохи більше для сім'ї, ти зможеш. Підтримуйте стосунки з литовцями, поляками, з ними не треба сваритися. Ми один народ фактично", — підсумував Лукашенко.

Нагадаємо, 3 листопада повідомлялося, що Олександр Лукашенко виступив із черговою цинічною заявою про війну з Україною. На його думку, Сполучені штати Америки повинні припинити військову підтримку Києва і тоді перемогу у війні здобуде РФ.