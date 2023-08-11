"Відкриті до співпраці": Лукашенко закликав налагодити відносини Білорусі з Польщею

Президент наголосив, що саме парламентські вибори у Польщі не дозволять польським політикам піти на радикальні кроки щодо Білорусі.

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Білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що доручив своїм дипломатам "налагодити відносини" з Польщею, оскільки на них "американці зробили ставку". Про це повідомила пресслужба політика.

На його думку, саме Варшава нагнітає ситуацію. Це наче пов'язано з виборами до Сейму, які відбудуться 15 жовтня.

Президент не оминув увагою й американську владу. Він звинуватив США у тому, що саме Вашингтон діє умисно для погіршення взаємин між державами.

"Потерпимо, подивимося. Ми відкриті для співпраці", — сказав Лукашенко.

Президент наголосив, що саме парламентські вибори у Польщі не дозволять польським політикам піти на радикальні кроки. Подробиці перемовин з представниками Польщі він не назвав.

Наміри Польщі заблокувати кордон із Білоруссю

Мацей Вонсік, заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі, заявив, що блокування кордону з Білоруссю призведе до падіння товарообігу з Європейського Союзу Китаєм. Для вантажного транспортування функціонують тільки КПП Кукуріки-Козловичі, а пасажирського — Тереспіль-Брест.

У Варшаві допустили ймовірність закриття залізничних вантажоперевезень із Білоруссю, що може спровокувати Китай на відповідну реакцію. Вонсік прокоментував розміщення "вагнерівців" на території Білорусі. З його слів, найманці не здатні розпочати масштабну атаку.

Нагадаємо, 4 серпня Лукашенко запевнив, що Білорусь не буде захоплювати Сувальський коридор. Цей сухопутний шлях уздовж кордонів Польщі та Литви, який міг би з'єднати територію Білорусі з Калінінградською областю Російської Федерації. Політик не відкинув ймовірність переміщення армійських підрозділів до кордону.