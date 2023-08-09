"Китай може надіслати Лукашенку сигнал": у Польщі розглядають закриття руху залізницею з Білоруссю

Блокування кордону призведе до падіння товарообігу з Європейського Союзу Китаєм. Для вантажного транспортування функціонують тільки КПП Кукурикі-Козловичі, а пасажирського — Тереспіль-Брест.

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Польща допускає ймовірність закриття залізничних вантажоперевезень із Білоруссю, що може спровокувати Китай на відповідну реакцію. Про це повідомив в інтерв'ю польському агентству PAP Мацей Вонсік, заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Він зазначив, що частини "вагнерівців", які розташовані у Білорусі, не здатні розпочати велику війну. Все ж небезпека є, тому польські правоохоронці розглядають можливість закриття залізничного сполучення.

Блокування кордону призведе до падіння товарообігу з Китаєм. Пекін може надіслати відповідний сигнал білоруській владі, адже втрачатиме дохід. Саме через польсько-білоруський кордон із КНР відправляють значну кількість товарів та різної продукції.

"Китайська торгівля теж йде. Думаю, китайцям доведеться послати Лукашенку правильний сигнал: не вживати заходів, які можуть їм нашкодити", – пояснив Вонсік.

Зі слів посадовця, наразі на польсько-білоруському кордоні діє й так два КПП. Для пропуску пасажирського це Тереспіль-Брест, а для вантажного – Кукурикі-Козловичі. Останній пропускає лише транспорт, зареєстрований у Європейському Союзі. Залізничні переїзди на кордоні наразі діють без додаткових обмежень. З 2020 року до травня 2022 року у зв'язку з пандемією коронавірусу польська сторона запроваджувала заборону на пасажирські залізничні перевезення з Білоруссю, вантажоперевезень вона не стосувалася.

Нагадаємо, 8 серпня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що на території Білорусі перебувають 6,5 тисяч представників так званої ПВК Вагнер". Вони здатні провокувати сусідні країни.