"Здатні провокувати Польщу і Литву": Данілов назвав кількість "вагнерівців" у Білорусі (відео)

Поблизу населеного пункту Зябровка для найманців ПВК "Вагнер" створюють новий табір. Це може свідчити про наміри застосувати їх для імітації підривної діяльності на кордоні з Чернігівською областю.

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На території Білорусі перебувають 6,5 тисяч представників так званої ПВК Вагнер", які здатні провокувати Польщу і Литву. Про це повідомив в ефірі телемарафону секретар РНБО Олексій Данілов.

З його слів, наразі є інформація, що поблизу одного з аеродромів вони будуть новий табір на одну тисячу людей поблизу українського кордону. Інформація потребує перевірки. Діяльність російських найманців в першу чергу направлена на сусідні країни.

"Усі відстежують цей процес", – пояснив він.

Україна посилює свій кордон з Білоруссю. Данілов наголосив, що військове керівництво здійснює відповідні заходи для зміцнення оборони. Президент Володимир Зеленський також проінформований щодо ситуації.

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Табір найманців поблизу Зябровки у Білорусі

За інформацією від підпілля, на кордоні з Україною в білоруському населеному пункті Зябровка будується новий табір для найманців ПВК "Вагнер". Надалі планується їх застосування для імітації підривної діяльності на кордоні з Чернігівською областю. В Центрі національного спротиву зазначили, що мета такої кампанії полягає в тому, аби змусити країни Європи зменшувати підтримку України.

аеродром Зябровка Фото: Google Maps

Нагадаємо, 5 серпня польські аналітики повідомили, чим загрожує Польщі розміщення "вагнерівців" у Білорусі. На думку фахівців, найманці можуть розіграти одразу кілька карт, щоб посіяти паніку й дестабілізувати НАТО. Вони вважають, що країнам блоку варто підготуватися до одного важливого сценарію. "Вагнерівці" вже тиснуть на Польщу, в соцмережах плодяться фейки про нібито найманців біля прикордонних стовпів Польщі.