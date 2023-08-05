Чим загрожує Польщі розміщення "вагнерівців" у Білорусі: розбір польських аналітиків

На думку аналітиків, найманці можуть розіграти одразу кілька карт, щоб посіяти паніку та дестабілізувати НАТО.

Related video

В Білорусь перекинули частину найманців ПВК "Вагнер", які розташувались близько до кордону з Польщею, Литвою та Латвією. Однак на думку аналітиків, вони не мають реальної військової загрози. Про це повідомляє польський портал Defence 24.

За оцінками, зараз у Білорусі знаходиться до 5 тисяч найманців. Вони позбавлені важкої військової техніки. Бійці мають стрілецьку зброю, легкі гранатомети та броньовики "Чекан". Відтак автор робить висновок, що жодної військової загрози для Польщі, Литви та Латвії немає.

Проте ПВК "Вагнер" можуть використати для диверсійної діяльності. Питання для їхнього власника Євгена Пригожина полягає лише в ціні, за яку він погодиться піти на якусь операцію. РФ може переслідувати такі цілі:

дестабілізація та хаос НАТО;

збереження за собою окупованих територій України.

Перше потягне за собою друге у довшій перспективі, якщо буде призупинення війни на кшталт Корейської війни. Бо найважливіша ціль Кремля — поглинання українських територій. Україна має одні з найбільших ресурсів рідкоземельних металів у світі, а саме літію, поклади газу та інших. Потенційно запаси можуть оцінюватись у 11,5 трлн доларів США.

Як підготуватись Заходу до провокацій ПВК "Вагнер"

Автор пише, що країнам НАТО варто підготуватись до одного важливого сценарію: інформаційна війна. Наразі відбувається перший етап інформаційно-психологічної операції. "Вагнерівці" вже тиснуть на Польщу, в соцмережах плодяться фейки про нібито найманців біля прикордонних стовпів Польщі. Плюс був інцидент із заходу російських вертольотів у повітряний простір країни.

Також може знову використовуватись проблема мігрантів, яка була декілька років тому. І під їхнім виглядом у країну можуть потрапляти конспіровані "вагнерівці". І остання небезпека — це розпалювання етнічного конфлікту в Підляшші. В регіоні живе білоруська православна меншина. Вони можуть бути під впливом білоруської пропаганди.

Нагадаємо, 4 серпня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не буде захоплювати Сувальський коридор.

3 серпня ЗМІ писали, що частина "вагнерівців" розташувалася поблизу кордону з Литвою.