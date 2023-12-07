Білорусь побудує військовий полігон поруч з Україною, – ЗМІ

В Гомельській області, яка межує з Україною, планують побудувати військовий полігон на 200 квадратних кілометрів. Аналітики виділили 4 потенційних місця.

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В білоруську державну інвестиційну програму додали будівництво в Гомельській області полігон та військове містечко для Південного оперативного командування. Про це повідомляє опозиційне видання Motolko Help.

В Білорусі почали підготовчі роботи для будівництва полігону та військового містечка в Гомельській області. Наразі точне місце будівництва невідоме, але важливо, щоб обʼєкт був поруч із залізничною інфраструктурою. У виданні кажуть, що роботи будуть відбуватись на території двох районів: в Речицькому та в Гомельському районах області. Там платформи для завантаження військової техніки є тільки на станціях "Прибор" та "Якимовка". Це може бути важливим для ЗС Білорусі, проте не виключено, що для полігону побудують десь ще вантажні платформи.

У тендері, який отримали журналісти, вказана площа робіт: 200 квадратних кілометрів, але насправді площа будівництва полігону може бути меншою. Наприклад, полігон "Репище" у 51-ї артилерійської бригади в Осиповічському районі має площу 19 квадратних кілометрів. Також автори зауважують, що Південний військовий округ у Білорусі ще знаходиться в процесі формування.

Мапа ймовірних місць будівництва нового полігону Фото: Беларускі Гаюн

Потенційно аналітики виділили 4 місця будівництва нового полігону:

Ліс в районі станцій Столпня-1/2, Заселье та Борхов; Ліс східніше Борховки та Якімовки, де базувався 404-й ракетний полк; Ліс в районі Свідовки, де також була частина 404-го ракетного полку; Ліс в районі Нагорного, Рудні Жигальської та Василево.

Початок будівництва військового полігону буде помітно на супутникових знімках, підсумували автори.

Нагадаємо, 7 грудня ЗМІ писали, що армія Білорусі отримала на озброєння нові РСЗВ "Полонез-М" та радіостанції.

23 листопада стало відомо, що білорусам заборонили без дозволу переїжджати за кордон на постійне місце проживання.